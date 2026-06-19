Získejte zdarma skvělý Citizen Sleeper i akční Robobeat

Co by to bylo za týden, v němž by Epic na své platformě nerozdával herní dobroty zdarma. Právě včera tak znovu obměnil nabídku, kam se podívala dvojice sci-fi her, které herně snad nemohly být odlišnější.
Například po letech máte skvělou možnost konečně napravit křivdu a vrhnout se do kostkového RPG Citizen Sleeper. Odměnou vám budou nejen sympaticky přeložené deskoherní principy do virtuální podoby, ale taktéž myšlenkově podnětný příběh o identitě, rodině a kapitalismu.
Takto náročná přemítání nejsou pro každého a někdo raději vyhledává rychlou akci. Od toho tu je rytmický Robobeat, kde se jako lovec odměn snažíte chytit zběhlého Frazzera s pomocí svižného střílení i pohybu.
Tradičně platí, že na aktivaci obou her máte týden, konkrétně do 25. června 17:00. Následně se v nabídce objeví RollerCoaster Tycoon 3 v kompletní edici a Voidwrought.