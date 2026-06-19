Získejte zdarma skvělý Citizen Sleeper i akční Robobeat
zdroj: Jump Over the Age

Získejte zdarma skvělý Citizen Sleeper i akční Robobeat

PlayStation 4 PC PlayStation 5

19. 6. 2026 10:19 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Co by to bylo za týden, v němž by Epic na své platformě nerozdával herní dobroty zdarma. Právě včera tak znovu obměnil nabídku, kam se podívala dvojice sci-fi her, které herně snad nemohly být odlišnější.

Například po letech máte skvělou možnost konečně napravit křivdu a vrhnout se do kostkového RPG Citizen Sleeper. Odměnou vám budou nejen sympaticky přeložené deskoherní principy do virtuální podoby, ale taktéž myšlenkově podnětný příběh o identitě, rodině a kapitalismu.

zdroj: Jump Over the Age

Takto náročná přemítání nejsou pro každého a někdo raději vyhledává rychlou akci. Od toho tu je rytmický Robobeat, kde se jako lovec odměn snažíte chytit zběhlého Frazzera s pomocí svižného střílení i pohybu.

Tradičně platí, že na aktivaci obou her máte týden, konkrétně do 25. června 17:00. Následně se v nabídce objeví RollerCoaster Tycoon 3 v kompletní edici a Voidwrought.

Smarty.cz
Tagy:
akční kyberpunk plošinovka 2D futuristická rytmická metroidvania
Zdroje:
Epic
Hry:
RollerCoaster Tycoon 3 Citizen Sleeper Robobeat Voidwrought
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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