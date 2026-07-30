Zemřela spoluzakladatelka a tvůrkyně Mount & Blade

Spoluzakladatelka studia TaleWorlds Entertainment a jedna z klíčových tvůrčích osobností série Mount & Blade İpek Yavuz zemřela 22. července ve věku 54 let. O její smrti informovalo samotné studio prostřednictvím sociálních sítí. Příčina úmrtí nebyla zveřejněna.
„Dnes s hlubokým zármutkem oznamujeme odchod naší milované spoluzakladatelky,“ uvedlo TaleWorlds v oficiálním prohlášení. Studio zdůraznilo, že její vášeň, odhodlání a vize stály u samotných základů společnosti a pomohly vybudovat jednu z nejznámějších nezávislých herních značek. Po oznámení se na sociálních sítích začaly objevovat kondolence od hráčů, vývojářů i dalších studií z celého světa.
İpek Yavuz založila TaleWorlds Entertainment v roce 2005 společně se svým manželem Armağanem Yavuzem. Zatímco Armağan vedl programování a návrh herních systémů, İpek měla na starosti grafickou stránku a vizuální podobu prvních projektů studia.
Jejich prvním velkým úspěchem se stalo RPG Mount & Blade, které vyšlo v roce 2008. Z původně dvoučlenného projektu se během let stalo studio zaměstnávající více než 130 lidí. Významným milníkem bylo vydání Mount & Blade II: Bannerlord v předběžném přístupu v roce 2020. V té době už TaleWorlds působilo jako zavedené nezávislé studio se sídlem v Ankaře, které své hry vydávalo vlastními silami a dokázalo konkurovat velkým světovým vývojářům.