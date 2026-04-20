Zemřel Alexander Morton, hlas trpaslíka Zoltana ze Zaklínače
zdroj: CD Projekt RED

20. 4. 2026 10:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Studio CD Projekt RED a televize BBC před víkendem sdílely smutnou zprávu pro fanoušky fantasy. Ve věku 81 let zemřel Alexander Morton, který se ve videoherním světě proslavil coby hlas trpaslíka Zoltana z druhého a třetího dílu videoherního Zaklínače.

Rodák z britského Glasgow se objevil i v mnoha dalších rolích. Ačkoliv zrovna pro Geraltova blízkého přítele měl slabost, především kvůli množství a unikátnosti mnohých z jeho vulgarismů, mohli jste ho také vidět v seriálu Monarch of the Glen z produkce BBC. Příznivci metalové hudby ho zase znají coby vypravěče alb švýcarského uskupení Eluveitie.

We're deeply saddened to hear about the passing of Alexander Morton, the voice of beloved Zoltan Chivay in The Witcher 2: Assassins of Kings and The Witcher 3: Wild Hunt. Our thoughts are with his family and friends. Thank you for bringing Zoltan to life. The Continent is already missing you ?

— The Witcher (@thewitcher.com) April 17, 2026 at 4:00 PM

„Rmoutí mě, že jsem se dozvěděl o úmrtí skvělého Sandyho Mortona. Byl to nejen vynikající herec, ale také jeden z nejlaskavějších lidí, jaké jsem kdy poznal. Spolupráce s ním v divadelní Raindog Theatre Company byla pro mě po všech těch letech velkým přínosem,“ vzpomenul na Mortona herecký kolega Robert Carlyle.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
