Závodům nejen kluzáků ve Star Wars: Galactic Racer uniklo datum vydání
27. 4. 2026 11:09 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Star Wars: Galactic Racer bude s návratem závodů ve světě Hvězdných válek určitě chtít úspěšně navázat na milovanou klasiku Episode I: Racer. Slibuje příběh, adrenalin i multiplayerová klání a díky Steamu dost možná víme, kdy přesně se do těchto kratochvílí budeme moct pustit.

Jak upozornil Wario64 na sociální sítí X, na platformě se nedopatřením na chvíli objevila infografika pro jednotlivé edice hry, z níž vyplývá, že start je připravený na 6. října 2026. Pokud si navíc hru předobjednáte, získáte exkluzivní livrej a hráčský banner. 

Nebyla by to ovšem moderní hra od velkého vydavatelství, kdyby titul kromě základní verze nenabídl i dražší edici. Ta má podle všeho přinést několik kosmetických doplňků, exkluzivní repulsorcrafty, digitální artbook a unikátní události. Chystá se ale i fyzická edice, kterou obohatí steelbook.

Jestli jde o skutečné datum vydání, je nastavené poměrně zajímavě. Hra sice dostane náskok před obávaným Grand Theft Auto VI, ale současně nenechává příliš prostoru pro vydání tahové strategie Star Wars Zero Company. Ta tedy vyjde buď dříve, než mnozí očekávají, bude riskovat kolem listopadu či prosince, nebo se odloží na příští rok.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
