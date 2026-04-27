Závodům nejen kluzáků ve Star Wars: Galactic Racer uniklo datum vydání

Star Wars: Galactic Racer bude s návratem závodů ve světě Hvězdných válek určitě chtít úspěšně navázat na milovanou klasiku Episode I: Racer. Slibuje příběh, adrenalin i multiplayerová klání a díky Steamu dost možná víme, kdy přesně se do těchto kratochvílí budeme moct pustit.
Jak upozornil Wario64 na sociální sítí X, na platformě se nedopatřením na chvíli objevila infografika pro jednotlivé edice hry, z níž vyplývá, že start je připravený na 6. října 2026. Pokud si navíc hru předobjednáte, získáte exkluzivní livrej a hráčský banner.
STAR WARS: Galactic Racer will release on Oct 6, 2026 according to Steam. Deluxe Edition contents revealed (Steelbook included with physical purchase) https://t.co/GLLPqO2I9T pic.twitter.com/NFYj73yyFb— Wario64 (@Wario64) April 24, 2026
Nebyla by to ovšem moderní hra od velkého vydavatelství, kdyby titul kromě základní verze nenabídl i dražší edici. Ta má podle všeho přinést několik kosmetických doplňků, exkluzivní repulsorcrafty, digitální artbook a unikátní události. Chystá se ale i fyzická edice, kterou obohatí steelbook.
Jestli jde o skutečné datum vydání, je nastavené poměrně zajímavě. Hra sice dostane náskok před obávaným Grand Theft Auto VI, ale současně nenechává příliš prostoru pro vydání tahové strategie Star Wars Zero Company. Ta tedy vyjde buď dříve, než mnozí očekávají, bude riskovat kolem listopadu či prosince, nebo se odloží na příští rok.