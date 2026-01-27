Závěr trilogie Final Fantasy VII má název a poběží na Unreal Enginu 4

Tvůrci remaku trilogie Final Fantasy VII mají v jednom ohledu konečně jasno. Režisér celé série Naoki Hamaguči potvrdil, že třetí a závěrečný díl má definitivně schválený podtitul. O jeho podobě rozhodl kreativní ředitel Tecuya Nomura, i když zatím zůstává pod pokličkou.
Zajímavé je i potvrzení technologického základu třetí části. Přestože se v minulosti mluvilo o možném přechodu na Unreal Engine 5, vývojáři ale zůstávají u Unreal Enginu 4. Podle Hamagučiho dává větší smysl pokračovat s nástrojem, který mají do detailu upravený a přizpůsobený svým potřebám, než riskovat přesun na novější technologii u tak obřího projektu.