Záporačku v Tomb Raider: Catalyst ztvární Eva La Dare

Herečka Eva La Dare, kterou si hráči pamatují především jako Shevu Alomar z Resident Evilu 5, potvrdila svou účast v chystané hře Tomb Raider: Catalyst. Oficiální potvrzení přišlo poté, co fanoušci v traileru poznali její hlas.
Trailer na Tomb Raider Catalyst se ukázal během The Game Awards v prosinci. La Dare v něm vystupuje jako vypravěčka a svým hlasem rámuje legendu Lary Croft. Její postava zatím nemá jméno ani známé pozadí, ale je představena jako vůdkyně skupiny žoldáků honících se za bohatstvím a artefakty. Podle všeho půjde o hlavní antagonistku chystané hry.
Kromě Evy La Dare je oficiálně oznámena ještě Alix Wilton Regan, která se ujala samotné Lary Croft. Regan můžete znát například jako Samanthu Traynor z Mass Effectu 3 nebo Alt Cunningham z Cyberpunku 2077.
Eva La Dare má s výraznými herními postavami bohaté zkušenosti. Kromě Shevy z Resident Evil 5 se objevila také jako Elena v sérii Street Fighter.