Zamíří Death Stranding 2 na PC rychleji, než se čekalo? Napovídá tomu rating ESRB
zdroj: Kojima Productions

Zamíří Death Stranding 2 na PC rychleji, než se čekalo? Napovídá tomu rating ESRB

PlayStation 5

26. 11. 2025 20:45 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2 On the Beach
Galerie

Zdá se, že by se Death Stranding 2: On the Beach mohlo brzy objevit na PC. Hra totiž dostala hodnocení od americké ratingové organizace ESRB i pro PC platformu, přestože byla zatím oficiálně vydána pouze na PlayStation 5, a to letos v červnu. Samotná PC verze dosud nebyla oficiálně oznámena, nicméně podobný scénář už jsme zažili u prvního dílu, který dorazil na počítače necelý rok po svém konzolovém debutu.

Drobnou zajímavostí může být fakt, že v databázi ESRB je jako vydavatel PC verze uvedená přímo společnost Sony Interactive Entertainment, zatímco port původního Death Stranding mělo na starosti vydavatelství 505 Games. PC verze tehdy přinesla technická vylepšení i bonusový obsah včetně spolupráce s Half-Life, takže se dá očekávat podobný přístup i tentokrát.

zdroj: Kojima Productions

Kojima Productions navíc dál výrazně rozšiřuje svůj multimediální vliv. Chystá anime seriál pro Disney+ Death Stranding Isolations, animovaný film Mosquito i hraný snímek od produkční společnosti A24. Death Stranding 2 si navíc brousí zuby na úspěch na The Game Awards 2025, kde je nominovaný v osmi kategoriích včetně hlavní Hry roku.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi simulator
Zdroje:
ESRB
Hry:
Death Stranding 2: On the Beach
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách

Nejnovější články