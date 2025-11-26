Zamíří Death Stranding 2 na PC rychleji, než se čekalo? Napovídá tomu rating ESRB

Zdá se, že by se Death Stranding 2: On the Beach mohlo brzy objevit na PC. Hra totiž dostala hodnocení od americké ratingové organizace ESRB i pro PC platformu, přestože byla zatím oficiálně vydána pouze na PlayStation 5, a to letos v červnu. Samotná PC verze dosud nebyla oficiálně oznámena, nicméně podobný scénář už jsme zažili u prvního dílu, který dorazil na počítače necelý rok po svém konzolovém debutu.
Drobnou zajímavostí může být fakt, že v databázi ESRB je jako vydavatel PC verze uvedená přímo společnost Sony Interactive Entertainment, zatímco port původního Death Stranding mělo na starosti vydavatelství 505 Games. PC verze tehdy přinesla technická vylepšení i bonusový obsah včetně spolupráce s Half-Life, takže se dá očekávat podobný přístup i tentokrát.
Kojima Productions navíc dál výrazně rozšiřuje svůj multimediální vliv. Chystá anime seriál pro Disney+ Death Stranding Isolations, animovaný film Mosquito i hraný snímek od produkční společnosti A24. Death Stranding 2 si navíc brousí zuby na úspěch na The Game Awards 2025, kde je nominovaný v osmi kategoriích včetně hlavní Hry roku.