Začíná portování Crimson Desert na Nintendo Switch 2
zdroj: Pearl Abyss

Začíná portování Crimson Desert na Nintendo Switch 2

PC PlayStation 5 Xbox Series

8. 7. 2026 11:34 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Existuje šance na příchod open world RPG Crimson Desert na Nintendo Switch 2. Šéf studia Pearl Abyss Heo Džin-Young během setkání s investory potvrdil, že vývoj konzolové verze pokračuje a hra už dosáhla stavu, kdy je na nové konzoli možné základní hraní. Podle něj ale rozhodně nejde o jednoduchý port.

Crimson Desert
Recenze
Crimson Desert – recenze příliš ambiciózního RPG

Největší výzvou je podle něj zachovat všechny hlavní přednosti hry – grafiku, akční soubojový systém i rozsáhlý otevřený svět. Právě proto čeká Switch verzi ještě rozsáhlá optimalizace a technické testování. Datum vydání proto zatím není možné stanovit. „Jakmile budeme mít potvrzené informace, transparentně je zveřejníme,“ dodal šéf společnosti.Vyjádření naznačuje, že port je stále v poměrně rané fázi vývoje, přesto jde o dosud nejkonkrétnější potvrzení, že se s verzí pro Switch 2 skutečně počítá.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy akční RPG
Zdroje:
Pearl Abyss
Hry:
Crimson Desert
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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