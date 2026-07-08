Začíná portování Crimson Desert na Nintendo Switch 2

Existuje šance na příchod open world RPG Crimson Desert na Nintendo Switch 2. Šéf studia Pearl Abyss Heo Džin-Young během setkání s investory potvrdil, že vývoj konzolové verze pokračuje a hra už dosáhla stavu, kdy je na nové konzoli možné základní hraní. Podle něj ale rozhodně nejde o jednoduchý port.
Největší výzvou je podle něj zachovat všechny hlavní přednosti hry – grafiku, akční soubojový systém i rozsáhlý otevřený svět. Právě proto čeká Switch verzi ještě rozsáhlá optimalizace a technické testování. Datum vydání proto zatím není možné stanovit. „Jakmile budeme mít potvrzené informace, transparentně je zveřejníme,“ dodal šéf společnosti.Vyjádření naznačuje, že port je stále v poměrně rané fázi vývoje, přesto jde o dosud nejkonkrétnější potvrzení, že se s verzí pro Switch 2 skutečně počítá.