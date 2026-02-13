Začátkem března vyjde kooperativní Ghost of Yótei Legends

Příběh pomstychtivé Atsu brzy už nebude jediným obsahem, jaký akční adventura Ghost of Yótei nabídne. Stejně jako v případě jedničky do hry brzy přibude bezplatný kooperativní režim Legends, kde se společně s přáteli postavíte démonickým verzím záporácké šestice.
Režim odstartuje se třemi typy misí. V Survivalu zkusíte porazit sílící vlny nepřátel na několika mapách, zatímco v příběhu projdete 12 předpřipravenými misemi. Pokaždé, když dokončíte tři, odemkne se Incursion, což je velký nájezd na pevnost jednoho z hlavním bossů. Aby se to však nezajedlo, v dubnu ještě přibude Raid představující tu největší výzvu.
Na hráče čekají čtyři herní třídy – samuraj, lučištník, žoldák a nindža. Každá sice může používat katanu a střelnou zbraň, nicméně vynikají různými styly i unikátními doplňky. Samuraj využije nodači, lučištník jari, žóldák katany v obou rukách a ninžda kusarigamu.
Ghost of Yótei vyjde 10. března v rámci aktualizace 1.5, která jistě schová ještě několik oprav a vylepšení základní hry.