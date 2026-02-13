Začátkem března vyjde kooperativní Ghost of Yótei Legends
zdroj: Sucker Punch Productions

Začátkem března vyjde kooperativní Ghost of Yótei Legends

PlayStation 5

13. 2. 2026 13:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Příběh pomstychtivé Atsu brzy už nebude jediným obsahem, jaký akční adventura Ghost of Yótei nabídne. Stejně jako v případě jedničky do hry brzy přibude bezplatný kooperativní režim Legends, kde se společně s přáteli postavíte démonickým verzím záporácké šestice.

Režim odstartuje se třemi typy misí. V Survivalu zkusíte porazit sílící vlny nepřátel na několika mapách, zatímco v příběhu projdete 12 předpřipravenými misemi. Pokaždé, když dokončíte tři, odemkne se Incursion, což je velký nájezd na pevnost jednoho z hlavním bossů. Aby se to však nezajedlo, v dubnu ještě přibude Raid představující tu největší výzvu.

zdroj: PlayStation

Na hráče čekají čtyři herní třídy – samuraj, lučištník, žoldák a nindža. Každá sice může používat katanu a střelnou zbraň, nicméně vynikají různými styly i unikátními doplňky. Samuraj využije nodači, lučištník jari, žóldák katany v obou rukách a ninžda kusarigamu.

Ghost of Yótei vyjde 10. března v rámci aktualizace 1.5, která jistě schová ještě několik oprav a vylepšení základní hry.

Japonsko historická samuraj Ainu Ghost of Tsushima Hokkaidó
PlayStation
Ghost of Yótei
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
