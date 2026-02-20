Xenoblade Chronicles X dostává vylepšenou edici pro Switch 2
zdroj: Nintendo

Xenoblade Chronicles X dostává vylepšenou edici pro Switch 2

V posledních týdnech sice zesílily spekulace o dalším dílu JRPG série Xenoblade Chronicles, Nintendo se ale nakonec rozhodlo překvapit jinak. Nečekaně vydalo upgrade pro loňskou Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, aby na Switchi 2 běžela lépe.

Nová verze s označením Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition přináší především technické vylepšení. V doku slibuje 4K a až 60 FPS, zatímco v handheldu pak poběží v 1080p při stejné snímkovací frekvenci. Podle všeho jde i o jediné vylepšení, takže pokud jste očekávali dodatečný obsah, přijdete zkrátka.

zdroj: Nintendo

I proto by se nabízelo, že upgrade pro majitele předchozí verze bude zdarma. Nakonec není a musíte si tedy připlatit 4,99 dolaru, aby si mohli hladší chod užít. Není to sice moc, ale vzhledem k rozsahu změn by Nintendu jistě nic neudělalo, kdyby ho poskytlo zdarma. Prozatím je nová verze dostupná pouze digitálně, ale na 16. dubna se chystá i fyzické vydání. 

Nejnovější články