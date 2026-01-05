Xbox zažil v Británii svůj nejhorší rok

Xbox za sebou má jeden z nejhorších roků. Masivně propouštěl, zrušil řadu slibných projektů, razantně zdražil Game Pass, hry od jeho studií vysloveně nezářily a nakonec jim prohučelo i nové Call of Duty. Pro americký konglomerát to jednoduše byl rok plný výzev, které korunovaly neblahé prodeje jejich konzole.
Dle Christophera Dringa z webu TheGameBusiness se prodeje Xboxů ve Velké Británii propadly o hrozivých 39 % oproti minulému roku, který už sám o sobě byl špatným. Konkrétně tak má jít o snížení ze 456 500 kusů na 278 500 jednotek. Přestože pokles zažil i konkurenční PlayStation 5 (o 12 % z necelého milionu na 867 tisíc), strmost jen podtrhuje smýšlení firmy, které se odklání od exkluzivit k multiplatformnímu vydávání.
Výrazného zlepšení se nepovedlo dosáhnout ani v jinak bohaté vánoční sezóně, během níž se prodalo kolem 52 tisíc jednotek. Menší zájem proto způsobil, že jde o dosud nejhorší rok historie Xboxu ve Velké Británii. Nicméně je nutné dodat, že jejich multiplatformní strategie přeci jen přináší výsledky, jenom někde trochu jinde. Řada dřívějších exkluzivit, které se v uplynulém roce podívaly na PlayStation 5, zde zaznamenaly výrazný úspěch a slušné prodeje.
Firma přesto vyhlíží letošek, který má být podle ní přelomovým. Značka společně se sérií Halo oslaví 25 let existence, dorazí řada očekávaných projektů a Blizzard oslaví své 35. výročí dalším velkým BlizzConem. Třeba tak svítá na lepší časy.