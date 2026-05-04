Xbox se spojuje s Fantou v reálném questu

Xbox letos slaví 25. výročí a kromě toho, že chce navrátit lesk a slávu své značce, spojil se i s oblíbeným sladkým nápojem Fanta ve spolupráci, která propojuje známé světy Call of Duty, Diabla IV a Halo v reálném questu.
Pod víčky a uzávěry plechovek limitovaných edic najdete kódy, s nimiž můžete posléze plnit interaktivní výzvy propojující realitu s virtualitou, abyste získali řadu truhlic s odměnami s digitálními bonusy, herním obsahem, merchem a dalšími produkty spojenými s Xboxem. Kampaň navíc řadu tradičních příchutí rozšiřuje o novinku Crimson Cherry kombinující jablko a třešeň.
„Je čím dál častější, že se největší společnosti snaží oslovit generaci Z a Alpha právě přes hry. Hráči jsou citliví na autenticitu – když se někdo snaží mluvit jejich jazykem neupřímně, okamžitě to poznají. Naopak oceňují dlouhodobou podporu herní scény. Za mě tato kampaň obstála v obou případech,“ vyjádřil se k akci třeba oblíbený herní moderátor Mikoláš Tuček.
Limitovanou edici najdete v obchodech od konce dubna, přičemž cen je připraveno milion. Šance na získání některého z bonusů je proto poměrně velká.