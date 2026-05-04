Xbox se spojuje s Fantou v reálném questu
4. 5. 2026 14:58 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Xbox letos slaví 25. výročí a kromě toho, že chce navrátit lesk a slávu své značce, spojil se i s oblíbeným sladkým nápojem Fanta ve spolupráci, která propojuje známé světy Call of Duty, Diabla IV a Halo v reálném questu.

Pod víčky a uzávěry plechovek limitovaných edic najdete kódy, s nimiž můžete posléze plnit interaktivní výzvy propojující realitu s virtualitou, abyste získali řadu truhlic s odměnami s digitálními bonusy, herním obsahem, merchem a dalšími produkty spojenými s Xboxem. Kampaň navíc řadu tradičních příchutí rozšiřuje o novinku Crimson Cherry kombinující jablko a třešeň.

„Je čím dál častější, že se největší společnosti snaží oslovit generaci Z a Alpha právě přes hry. Hráči jsou citliví na autenticitu – když se někdo snaží mluvit jejich jazykem neupřímně, okamžitě to poznají. Naopak oceňují dlouhodobou podporu herní scény. Za mě tato kampaň obstála v obou případech,“ vyjádřil se k akci třeba oblíbený herní moderátor Mikoláš Tuček.

Limitovanou edici najdete v obchodech od konce dubna, přičemž cen je připraveno milion. Šance na získání některého z bonusů je proto poměrně velká.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
