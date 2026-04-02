Xbox na Summer Game Festu vyrukuje s další velkou prezentací

Před pár dny Xbox uspořádal Xbox Partner Preview, kde oznámil či znovu připomněl řadu titulů od třetích stran, které dorazí na PC a Xboxy. Na nadílku naváže letošní Summer Game Fest, kde hry společnosti nebudou přítomné pouze během hlavní show v noci z 5. na 6. června, ale také na jejich vlastní tiskové konferenci.
Xbox Games Showcase proběhne 7. června v 19:00 našeho času a slibuje poctivou porci ukázek z hraní i velkých novinek, které pokryjí velké tituly herních studií Microsoftu, ale také třeba menší indie projekty. Přenos navíc zřejmě poběží i s českými titulky, už teď totiž slibuje více než 40 jazyků.
Aby toho nebylo málo, na stream rovnou naváže Gears of War: E-Day Direct, kde se studio The Coalition vydá hluboko do letošní řeže, která bude vyprávět o osudném dni a začátku cesty válečných hrdinů Marcuse Fenixe a Doma Santiaga. A docela bych se nebál vsadit, že celek konečně odhalí i datum vydání chystané akce.