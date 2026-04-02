Xbox na Summer Game Festu vyrukuje s další velkou prezentací
zdroj: The Coalition

2. 4. 2026 14:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Před pár dny Xbox uspořádal Xbox Partner Preview, kde oznámil či znovu připomněl řadu titulů od třetích stran, které dorazí na PC a Xboxy. Na nadílku naváže letošní Summer Game Fest, kde hry společnosti nebudou přítomné pouze během hlavní show v noci z 5. na 6. června, ale také na jejich vlastní tiskové konferenci.

Xbox Games Showcase proběhne 7. června v 19:00 našeho času a slibuje poctivou porci ukázek z hraní i velkých novinek, které pokryjí velké tituly herních studií Microsoftu, ale také třeba menší indie projekty. Přenos navíc zřejmě poběží i s českými titulky, už teď totiž slibuje více než 40 jazyků.

Xbox Games Showcase 2026 + Gears of War: E-Day Direct zdroj: Xbox

Aby toho nebylo málo, na stream rovnou naváže Gears of War: E-Day Direct, kde se studio The Coalition vydá hluboko do letošní řeže, která bude vyprávět o osudném dni a začátku cesty válečných hrdinů Marcuse Fenixe a Doma Santiaga. A docela bych se nebál vsadit, že celek konečně odhalí i datum vydání chystané akce.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
