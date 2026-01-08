Xbox na konci ledna podrobně představí Fable, Forzu Horizon 6 a Beast of Reincarnation

Xbox odstartuje herní rok 2026 další prezentací Developer_Direct, která se uskuteční 22. ledna a nabídne nové záběry z oznámených her i podrobnosti přímo od vývojářů. Vysílání se ponese ve znamení návratu velkých značek u příležitosti 25. výročí Xboxu, ale také představení nového projektu od slavného japonského studia. Vysílání začne v 19:00 našeho času a zaměří se výhradně na hry plánované na letošní a příští rok.
Hlavními taháky budou hned dva tituly od Playground Games: Čeká nás delší ukázka z chystaného rebootu Fable, který znovu otevře bránu do pohádkového Albionu, a první záběry z Forzy Horizon 6, jež své závodníky tentokrát vyšle do otevřeného prostředí Japonska. Vedle toho se představí také Beast of Reincarnation od studia Game Freak, akční RPG zasazené opět do Japonska, ovšem postapokalyptického, kde se hrdinka Emma spoléhá na rostlinnou magii a spolupráci se svým psím parťákem Koou.