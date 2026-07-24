Wuchang: Fallen Feathers slaví výročí. Konci studia navzdory

Wuchang: Fallen Feathers se loni stal dalším povedeným asijským exportem, který Jakuba Malchárka oslovil natolik, že se mu nebál dát 9 z 10. Vřelému přijetí navzdory se ale studio rozpadlo, ačkoliv naděje pro značku stále žije. Ať už se to s pokračováním bude mít jakkoliv, uzavření studia nijak nebrání oslavám prvního výročí od vydání.
Vydavatelství 505 Games ho připomíná svižným videem, ale také 30% slevou napříč všemi dostupnými platformami. Zároveň upřesňuje, že se do čínskou mytologií inspirovaného světa podívalo už přes 5 milionů lidí. Ti se postarali o zajímavý komerční úspěch i připomínku toho, že se sílící pozicí Číny v herním průmyslu je třeba počítat.
První krok do druhého roku života je tak kvůli situaci kolem tvůrčího týmu lehce hořký, přesto jde o novou značku, která by se v budoucnu na scéně nemusela ztratit. Tak snad se ji časem povede oživit.