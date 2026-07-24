Wuchang: Fallen Feathers slaví výročí. Konci studia navzdory
zdroj: Leenzee Games

Wuchang: Fallen Feathers slaví výročí. Konci studia navzdory

PC PlayStation 5 Xbox Series

24. 7. 2026 13:38 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Wuchang: Fallen Feathers se loni stal dalším povedeným asijským exportem, který Jakuba Malchárka oslovil natolik, že se mu nebál dát 9 z 10. Vřelému přijetí navzdory se ale studio rozpadlo, ačkoliv naděje pro značku stále žije. Ať už se to s pokračováním bude mít jakkoliv, uzavření studia nijak nebrání oslavám prvního výročí od vydání.

Vydavatelství 505 Games ho připomíná svižným videem, ale také 30% slevou napříč všemi dostupnými platformami. Zároveň upřesňuje, že se do čínskou mytologií inspirovaného světa podívalo už přes 5 milionů lidí. Ti se postarali o zajímavý komerční úspěch i připomínku toho, že se sílící pozicí Číny v herním průmyslu je třeba počítat.

zdroj: 505 Games

První krok do druhého roku života je tak kvůli situaci kolem tvůrčího týmu lehce hořký, přesto jde o novou značku, která by se v budoucnu na scéně nemusela ztratit. Tak snad se ji časem povede oživit.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy RPG souls like čínská mytologie
Zdroje:
505 Games
Hry:
Wuchang: Fallen Feathers
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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