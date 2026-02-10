World of Warships slaví lunární nový rok

Oslavy lunárního nového roku dorazily do World of Warships ve velkém stylu. Nejnovější únorová aktualizace přináší hromadu tematického obsahu, který potěší jak veterány, tak občasné kapitány. Čeká vás nový Event Pass, sváteční kalendář a příběhová událost Nian Paradox.
Hlavním tahákem aktualizace je událost Nian Paradox, která hráče vtáhne do legendy o mýtické bestii Nian. Celý event je postavený na volbě strany – buď se přidáte k Obráncům řádu, nebo ke Stoupencům chaosu. Každá koalice má vlastní progresi, bojové mise a tematické odměny. Plněním úkolů získáváte Lunární tokeny, které lze rozdělovat mezi jednotlivé frakce, přičemž nové mise se odemykají postupně každý týden.
Právě Lunární tokeny jsou klíčem k nejzajímavějším odměnám. Při chytrém rozdělení lze získat až pět lodí zdarma, speciální eventové kontejnery a s trochou štěstí i Nianův poklad. Ten může skrývat trojici zcela nových lodí vysokých úrovní – pan-asijskou bitevní loď Yimeng, italský křižník Messina nebo pan-americkou letadlovou loď Independência. Další bonusy čekají ve svátečním kalendáři a v lunárním Event Passu, jehož prémiová větev nabízí navíc unikátního pan-asijského velitele Nian.
Do hry přichází nový typ bitvy Unbreakable Front, který přepracovává známý režim do formátu 7v7. Rychlejší tempo, upravený systém znovuobjevování lodí a nové týmové základny, jejichž obsazení znamená okamžité vítězství, dávají důraz na týmovou souhru a taktiku.
Únor zároveň rozšiřuje nabídku lodí ve Zbrojnici. Postupně se objeví vzácný křižník Commonwealthu Pioneer a francouzský torpédoborec Châteaurenault, oba na X. úrovni. Pioneer s neobvyklým uspořádáním šestnácti děl a silnými spotřebními doplňky sází na kontrolu bojiště, zatímco Châteaurenault je čistokrevný agresor, který dokáže na krátkou vzdálenost rozdávat drtivé torpédové salvy. Evropské bitevní lodě a ponorka Surcouf navíc zůstávají dostupné i nadále, takže je z čeho vybírat.