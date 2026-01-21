World of Warships: Legends vstupuje do roku 2026 novou kampaní a francouzským námořnictvem
zdroj: tisková zpráva

21. 1. 2026 9:17 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

World of Warships: Legends vstupuje do roku 2026 lednovou aktualizací. Wargaming přiváží novou kampaň Born of Battle, další vlnu spolupráce s Azur Lane, tematickou událost zaměřenou na francouzské námořnictvo a hned několik legendárních lodí. Obsahu je tolik, že i ostřílení kapitáni budou mít co dělat.

První kampaň letošního roku nese název Born of Battle a poběží do 23. února. Nabízí klasickou stovku milníků s odměnami všeho druhu, od kamufláží přes kontejnery až po herní bonusy. Kdo projde celou kampaň s aktivním Admiralty Backingem, odemkne si britský prémiový torpédoborec Somme na úrovni VIII.

wows
Propadl jsem World of Warships, nevím jak z toho ven a ani nechci

Do hry se navíc znovu vrací i populární spolupráce s Azur Lane, tentokrát ve vlně označené jako Wave 7. Hráči získají přístup k pěti novým velitelům inspirovaným touto sérií a několika prémiovým lodím. Mezi nimi je italská bitevní loď AL Vittorio Veneto (VII), německý křižník AL Ägir (VIII), sovětský křižník AL Tallinn (VI) a německý torpédoborec AL Z24 zaměřený na torpédový boj. Přibývá také nový kontejner a speciální skin pro AL Massachusetts.

Další velkou novinkou je událost Francouzské námořnictvo. Ta přináší tematické French Battleship kontejnery se skiny pro známé francouzské bitevní lodě a šanci rovnou získat prémiové lodě Strasbourg nebo Flandre. Součástí je i nový kalendář Keeper of Liberty, který po dokončení odemkne podobu Marianne pro francouzské velitele.

Lednová aktualizace myslí i na hráče, kteří míří na absolutní vrchol. Do hry dorazily dvě legendární lodě. Nizozemský křižník Gouden Leeuw je dostupný jako nový Bureau projekt a láká na silné letecké údery. Zároveň odstartoval maraton na sovětskou legendární bitevní loď Kremlin.

