Wolverine není hrdina, snaží se přesvědčit nová ukázka
zdroj: Insomniac Games

Wolverine není hrdina, snaží se přesvědčit nová ukázka

PlayStation 5

17. 7. 2026 13:06 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Wolverine si už brousí své adamantiové drápy, aby v září rozpoutal krvavou akci na všech PlayStationech 5. Už nějakou dobu je jasné, že se nebude držet zkrátka a skoro rodinnou zábavu Spider-Mana vystřídá u Insomniacu ostré tažení proti vědci Bolivarovi Traskovi. A rozhodně to nebude typicky hrdinská cesta.

Necelých 90 vteřin dlouhá nová ukázka se nás snaží přesvědčit, že Rosomák si rozhodně nebude brát servítky. Svět možná potřebuje hrdinu, ale musí se spokojit s naštvaným mužem menšího vzrůstu, který udělá všechno pro to, aby zachránil lidstvo i mutanty. Na náročný úkol nicméně nebude sám, protože se k němu přidá řada dalších postav zmutovaného odboje.

zdroj: PlayStation

Zajímavostí je, že nové video se ve vybraných amerických kinech promítá před Odysseou. Je navíc pravděpodobné, že se s ním ve zkrácené formě potkáte rovněž v tuzemských sálech. Wolverine každopádně do akce dorazí už za dva měsíce, přesněji 15. září.

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Tagy:
akční X-men Marvel Wolverine
Zdroje:
Insomniac, PlayStation
Hry:
Wolverine
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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