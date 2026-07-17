Wolverine není hrdina, snaží se přesvědčit nová ukázka

Wolverine si už brousí své adamantiové drápy, aby v září rozpoutal krvavou akci na všech PlayStationech 5. Už nějakou dobu je jasné, že se nebude držet zkrátka a skoro rodinnou zábavu Spider-Mana vystřídá u Insomniacu ostré tažení proti vědci Bolivarovi Traskovi. A rozhodně to nebude typicky hrdinská cesta.
Necelých 90 vteřin dlouhá nová ukázka se nás snaží přesvědčit, že Rosomák si rozhodně nebude brát servítky. Svět možná potřebuje hrdinu, ale musí se spokojit s naštvaným mužem menšího vzrůstu, který udělá všechno pro to, aby zachránil lidstvo i mutanty. Na náročný úkol nicméně nebude sám, protože se k němu přidá řada dalších postav zmutovaného odboje.
Zajímavostí je, že nové video se ve vybraných amerických kinech promítá před Odysseou. Je navíc pravděpodobné, že se s ním ve zkrácené formě potkáte rovněž v tuzemských sálech. Wolverine každopádně do akce dorazí už za dva měsíce, přesněji 15. září.