zdroj: Koei Tecmo

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Wo Long 2 se vrací do válkou zmítané Číny. Team Ninja chystá soulsovku na začátek 2027

9. 6. 2026 13:01 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember
Wo Long 2: Wings of Ember
Galerie

Jedním z nečekaných překvapení letošní Xbox Games Showcase bylo oznámení pokračování akční soulslike řežby Wo Long: Fallen Dynasty. Studio Team Ninja společně s vydavatelstvím Koei Tecmo představilo Wo Long 2: Wings of Ember, které dorazí začátkem roku 2027 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Hra bude navíc dostupná hned v den vydání také v předplatném Game Pass.

Wo Long Key Art
Recenze
Wo Long: Fallen Dynasty – recenze

První upoutávka naznačila, že se druhý díl vrátí i s největšími přednostmi původní hry, tedy rychlým soubojům založeným na přesném načasování s náročnými bossy v kombinaci temné fantasy a reálné historické předlohy. Dějištěm se tak znovu stane starověká Čína v období Tří království, kde se slavní válečníci utkají nejen mezi sebou, ale také s démonickými silami deformujícími přirozený běh historie.

Ukázka představila nové schopnosti i dosud neodhalené hrdiny, kteří se připojí k legendám známým z prvního dílu. Team Ninja zatím detaily o příběhu a konkrétních novinkách tají, vytasit se s nimi chce až v příštích měsících. První Wo Long si od vydání v roce 2023 zahrálo více než pět milionů lidí, takže pokračování rozhodně nepřichází bez pozvání.

Wo Long 2: Wings of Ember zdroj: Koei Tecmo

Smarty.cz
Tagy:
Čína fantasy kooperace bojová umění souls like akční RPG soulslike
Zdroje:
Koei Tecmo
Hry:
Wo Long 2: Wings of Ember
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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