Wo Long 2 se vrací do válkou zmítané Číny. Team Ninja chystá soulsovku na začátek 2027

Jedním z nečekaných překvapení letošní Xbox Games Showcase bylo oznámení pokračování akční soulslike řežby Wo Long: Fallen Dynasty. Studio Team Ninja společně s vydavatelstvím Koei Tecmo představilo Wo Long 2: Wings of Ember, které dorazí začátkem roku 2027 na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Hra bude navíc dostupná hned v den vydání také v předplatném Game Pass.
První upoutávka naznačila, že se druhý díl vrátí i s největšími přednostmi původní hry, tedy rychlým soubojům založeným na přesném načasování s náročnými bossy v kombinaci temné fantasy a reálné historické předlohy. Dějištěm se tak znovu stane starověká Čína v období Tří království, kde se slavní válečníci utkají nejen mezi sebou, ale také s démonickými silami deformujícími přirozený běh historie.
Ukázka představila nové schopnosti i dosud neodhalené hrdiny, kteří se připojí k legendám známým z prvního dílu. Team Ninja zatím detaily o příběhu a konkrétních novinkách tají, vytasit se s nimi chce až v příštích měsících. První Wo Long si od vydání v roce 2023 zahrálo více než pět milionů lidí, takže pokračování rozhodně nepřichází bez pozvání.