Warhammeru není nikdy dost: Potírání heretiků navštíví i Helldivers 2
zdroj: Arrowhead Studios

Warhammeru není nikdy dost: Potírání heretiků navštíví i Helldivers 2

PC PlayStation 5 Xbox Series

31. 7. 2026 10:13 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Před několika měsíci zástupci studia Arrowhead lákali na chystanou spolupráci Warhammeru 40,000 se svou kooperativní akcí Helldivers 2. Na detaily byli v té době skoupí, ale jelikož se termín vydání povážlivě přiblížil, představují dnes nadcházející heretické náležitosti.

Spojení do hry dorazí ve formě Castellan’s Creed Legendary Warbond, s nímž do hry přibude R/40-K Hot-Shot Marksman Rifle a P/40-K Bolt Pistol. Dalšími prostředky k šíření galaktické demokracie se mezitím stane stratagem 40-K Meltagun, který střílí paprsek termální energie. Na podobném principu funguje i mina G/40-K Meltamine, kterou ale zase můžete v klidu položit/hodit.

Helldivers 2 x Warhammer 40,000 zdroj: Arrowhead Studios

Aby hned na první pohled bylo jasné, že máte rádi svět Warhammeru 40k, budete se moct vyzbrojit středním brněním TG-8 Sharpshooter, případně jeho těžkou variantou TG-122 Demo-Trooper. Žádný zdejší Warbond by ovšem nebyl kompletní bez několika kosmetických prvků, mezi nimiž se skrývají i stylové kápě.

Všechny jmenované prvky do hry přibudou už 12. srpna.

Smarty.cz
Tagy:
střílečka third person
Zdroje:
Arrowhead Studios
Hry:
Helldivers 2
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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