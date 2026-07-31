Warhammeru není nikdy dost: Potírání heretiků navštíví i Helldivers 2

Před několika měsíci zástupci studia Arrowhead lákali na chystanou spolupráci Warhammeru 40,000 se svou kooperativní akcí Helldivers 2. Na detaily byli v té době skoupí, ale jelikož se termín vydání povážlivě přiblížil, představují dnes nadcházející heretické náležitosti.
Spojení do hry dorazí ve formě Castellan’s Creed Legendary Warbond, s nímž do hry přibude R/40-K Hot-Shot Marksman Rifle a P/40-K Bolt Pistol. Dalšími prostředky k šíření galaktické demokracie se mezitím stane stratagem 40-K Meltagun, který střílí paprsek termální energie. Na podobném principu funguje i mina G/40-K Meltamine, kterou ale zase můžete v klidu položit/hodit.
Aby hned na první pohled bylo jasné, že máte rádi svět Warhammeru 40k, budete se moct vyzbrojit středním brněním TG-8 Sharpshooter, případně jeho těžkou variantou TG-122 Demo-Trooper. Žádný zdejší Warbond by ovšem nebyl kompletní bez několika kosmetických prvků, mezi nimiž se skrývají i stylové kápě.
Všechny jmenované prvky do hry přibudou už 12. srpna.