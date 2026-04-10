Warhammer Survivors vyjdou krom PC i na konzolích. Oznámení dalších postav

Bullet heaven z temnochmurného univerza Warhammer Survivors nevyjde letos jen na PC, ale také na konzolích PS5, Xbox Series X/S a obou genracích Switche. V rámci akce Triple-i Showcase se taky představily další hratelné postavy vedle ultramariňáka Maluma Caeda. Těmi bude kaplan Fo'Baran z kapituly Salamanders, legendární tankový velitel Pask (ano, včetně svého tanku Leman Russ), chapter master Marneus Calgar, komisař Yarrick a v neposlední řadě katachánec Sly Marbo.
Vaši svěřenci pak budou drtit zástupy orků nebo tyranidů třeba šestistěnnou kostkou, power fistou, orbitálním bombardováním anebo spalující aurou Císařova hněvu. Trailer zároveň prozradil, že jedním z velkých bossů, které ve hře potkáte, není nikdo jiný, než prorok Waaaghu! Ghazghkull Mag Uruk Thraka. Warhammer Survivors mají vyjít ještě letos.