Warhammer 40,000: Boltgun 2 svolává přívržence Slaaneshe

2. 3. 2026 14:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Retro akce Warhammer 40,000: Boltgun 2 chce být velkým návratem skvělé pixelartové řeže, která bude větší než předchůdce. Nejde jen o plané sliby, střílečka už ukázala třeba druhou hratelnou postavu Nyru Veyrath a dnes představuje stoupence chaotického prince potěšení, Slaneeshe.

Studio vliv zvrhlého boha potvrdilo v nové ukázce, kde rovnou představuje jeho nesmírně rychlé démonické služebnice i temné mariňáky z legie Císařových dětí. A když už do toho hraje ta řízná muzika, mohly by se objevit také Noise Marines se svými „elektrickými kytarami“.

Warhammer 40,000: Boltgun 2
Warhammer 40,000: Boltgun 2
Warhammer 40,000: Boltgun 2
Galerie

Warhammer 40,000: Boltgun 2 fanoušky přídělem hektolitrů kostičkované krve oblaží na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S někdy letos. Vzhledem k tomu, že se bude příběhově navazovat na jedničku, možná by nebylo od věci ji do té doby dohnat.

