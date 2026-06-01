Vzhůru do oblak již brzy? Ace Combat 8: Wings of Theve dostalo rating

Fanoušci v některých ohledech bláznivých, přesto velmi pompézních leteckých soubojů už mohou pomalu vyjíždět na letadlovou loď. Ace Combat 8: Wings of Theve se objevilo v databázi evropské ratingové komise PEGI, což většinou znamená, že datum vydání je blízko.
Zajímá-li vás přímo věkové ohodnocení, titul získal doporučení 16+ a agentura upozorňuje na přítomnost násilí a nákupů ve hře. Podrobný popis není přítomný, ale jsou zde uvedené termíny předběžného vydání určené na 30. května 2026, což je s velkou pravděpodobností pouhá chyba.
Je nicméně možné, že se hra ukáže během blížícího se Summer Game Festu, kam Bandai Namco nepřinese jenom novou ukázku, ale rovnou i konkrétní den vydání. Takový srpen se jeví poměrně realisticky. Snad se také potvrdí zvěsti o přibaleném remasteru Ace Combat Zero: The Belkan War.