Vzhůru do oblak již brzy? Ace Combat 8: Wings of Theve dostalo rating
PC PlayStation 5 Xbox Series

1. 6. 2026 10:08 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Fanoušci v některých ohledech bláznivých, přesto velmi pompézních leteckých soubojů už mohou pomalu vyjíždět na letadlovou loď. Ace Combat 8: Wings of Theve se objevilo v databázi evropské ratingové komise PEGI, což většinou znamená, že datum vydání je blízko.

Zajímá-li vás přímo věkové ohodnocení, titul získal doporučení 16+ a agentura upozorňuje na přítomnost násilí a nákupů ve hře. Podrobný popis není přítomný, ale jsou zde uvedené termíny předběžného vydání určené na 30. května 2026, což je s velkou pravděpodobností pouhá chyba.

Je nicméně možné, že se hra ukáže během blížícího se Summer Game Festu, kam Bandai Namco nepřinese jenom novou ukázku, ale rovnou i konkrétní den vydání. Takový srpen se jeví poměrně realisticky. Snad se také potvrdí zvěsti o přibaleném remasteru Ace Combat Zero: The Belkan War.

Tagy:
stíhačky letecká hra
Zdroje:
Bandai Namco, PEGI
Hry:
Ace Combat 8: Wings of Theve
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
