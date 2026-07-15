Vzdělávací mobilní hra Playing Prague vychází na Steamu
zdroj: Charles Games

Vzdělávací mobilní hra Playing Prague vychází na Steamu

Android iOS iPadOS

15. 7. 2026 13:34 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Relaxační puzzle hra Playing Prague od českého studia Charles Games právě vyšla na Steamu. Nyní se i desktopoví hráči a hráčky mohou vydat do pražských ulic, postavit svoje oblíbené pamětihodnosti a dozvědět se něco o historii hlavního města.

Playing Prague
Novinky
Postavte si vlastní Prahu v mobilní hře zdarma

„Do desktopové verze jsme oproti té mobilní přidali pár grafických vylepšení. Součástí Steam vydání jsou i žebříčky, achievementy a dva nedávno vydané placené DLC balíčky s novými levely. Základní hra zůstává zcela bezplatná,“ říká mluvčí Charles Games Ondřej Throň.

Na hře kromě Prague City Tourism spolupracovali například Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, Pražský hrad, Galerie hlavního města Prahy či Muzeum Prahy.

Smarty.cz
Tagy:
Praha logická mobilní
Zdroje:
Charles Games
Hry:
Playing Prague
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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