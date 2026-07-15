Vzdělávací mobilní hra Playing Prague vychází na Steamu

Relaxační puzzle hra Playing Prague od českého studia Charles Games právě vyšla na Steamu. Nyní se i desktopoví hráči a hráčky mohou vydat do pražských ulic, postavit svoje oblíbené pamětihodnosti a dozvědět se něco o historii hlavního města.
„Do desktopové verze jsme oproti té mobilní přidali pár grafických vylepšení. Součástí Steam vydání jsou i žebříčky, achievementy a dva nedávno vydané placené DLC balíčky s novými levely. Základní hra zůstává zcela bezplatná,“ říká mluvčí Charles Games Ondřej Throň.
Na hře kromě Prague City Tourism spolupracovali například Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, Pražský hrad, Galerie hlavního města Prahy či Muzeum Prahy.