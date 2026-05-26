Vyzvedněte si na Epicu zdarma Tomb Raidery
zdroj: Crystal Dynamics

26. 5. 2026 8:48 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Epic Games pokračuje ve své pravidelné nadílce her zdarma a tentokrát potěší hlavně fanoušky klasických adventur. Aktuálně si můžete vyzvednout Tomb Raider I-III Remastered. Kolekce obsahuje první tři dobrodružství Lary Croft v remasterované podobě s modernizovanou grafikou, ale zároveň umožňuje přepnout i na původní vizuál pro nostalgiky. Nechybí ani různé úpravy kvality, které staré díly zpřístupňují novým hráčům.

Druhou hrou zdarma je Down in Bermuda, logická adventura z roku 2019. Ta sleduje příběh dobrodruha uvězněného v časové bublině v Bermudském trojúhelníku, který hledá cestu ven pomocí řešení hádanek. Epic zároveň připomíná, že hráči mají na aktivaci her tradičně jeden týden, než je vystřídá další nabídka. Program rozdávání her zdarma běží už roky a Epic během něj rozdal stovky titulů.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
