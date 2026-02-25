Vyzkoušejte si zdarma Anno 117. Ubisoft odhaluje první rok podpory

Ubisoft oznámila, že budovatelská strategie Anno 117: Pax Romana bude od čtvrtka 26. února do pondělí 2. března zdarma ke stažení a vyzkoušení. Nabídka se týká verzí pro Ubisoft Connect, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Součástí akce jsou také kampaně s dropy na Twitchi, které budou probíhat do 12. března – po propojení účtů můžete za sledování streamů získat tematické odměny v podobě log.
Zároveň s tím Ubisoft vypustil novou hranou upoutávku, která láká na první rok obsahové podpory. Přinese například velký nový ostrov, sopečné erupce a božstvo Vulkána v prvním DLC, ve druhém rozšíření pak Hipodrom se závody vozatajů a sázením. Třetí dodatek potom chystá záplavy, obchodování po vodních tocích, nové výrobní řetězce, vojenské jednotky i rozšíření mechanismu pořímšťování.