zdroj: Ubisoft

PC PlayStation 5 Xbox Series

Vyzkoušejte si zdarma Anno 117. Ubisoft odhaluje první rok podpory

25. 2. 2026 12:48 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Galerie

Ubisoft oznámila, že budovatelská strategie Anno 117: Pax Romana bude od čtvrtka 26. února do pondělí 2. března zdarma ke stažení a vyzkoušení. Nabídka se týká verzí pro Ubisoft Connect, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Součástí akce jsou také kampaně s dropy na Twitchi, které budou probíhat do 12. března – po propojení účtů můžete za sledování streamů získat tematické odměny v podobě log.

Anno 117: Pax Romana
Recenze
Anno 117: Pax Romana – recenze římské strategie

Zároveň s tím Ubisoft vypustil novou hranou upoutávku, která láká na první rok obsahové podpory. Přinese například velký nový ostrov, sopečné erupce a božstvo Vulkána v prvním DLC, ve druhém rozšíření pak Hipodrom se závody vozatajů a sázením. Třetí dodatek potom chystá záplavy, obchodování po vodních tocích, nové výrobní řetězce, vojenské jednotky i rozšíření mechanismu pořímšťování. 

Smarty.cz
Tagy:
strategie historická budovatelská Anno (série)
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Anno 117: Pax Romana
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup

Nejnovější články