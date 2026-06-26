Vývoj vesmírné střílečky Wildgate po roce končí

A máme tady další oběť saturovaného trhu a nesplnění náročného úkolu s udržením dostatečně velké a stabilní hráčské základny. Tentokrát přišla řada na vesmírnou PvPvE Wildgate od studia Moonshot Games, kterou nicméně zatím nepotkal ten nejtvrdší osud. Tým se pouze rozhodl ukončit její vývoj.
Červencová aktualizace 1.5.4 je tak posledním velkým updatem. Do hry přidá řadu kosmetický doplňků, upraví výběr herních režimů a přidá možnost pořádat vlastní zápasy. S vývojem dalšího obsahu se ale už nepočítá, přičemž u hry zůstane jen malý tým, aby sledoval stav serverů.
Vedoucí projektu Dustin Browder dodal, že hra se zatím nechystá do věčných lovišť, takže ji fanoušci mohou hrát i nadále, přičemž zůstává i v prodeji. Nicméně Wildgate nedokázal oslovit dostatečně velké množství lidí, aby se týmu vyplatilo pracovat na dalším obsahu. Pokud by se snad objevily nějaké palčivé problémy, samozřejmě připraví patch, aby je opravil.