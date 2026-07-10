Vyšly porty prvních dvou dílů Black Ops na PS5 a PS4
zdroj: tisková zpráva

Vyšly porty prvních dvou dílů Black Ops na PS5 a PS4

PC Wii PlayStation 3 Xbox 360 DS

10. 7. 2026 12:32 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Call of Duty: Black Ops a Call of Duty: Black Ops 2 konečně dostalo porty na PlayStation 4, potažmo PlayStation 5. Znamená to, že se hry vrátily do digitálního obchodu, což je v podstatě jediná novinka, která se her týká.

Jak se totiž ukázalo, ani jeden z dílů z výkonu novějšího hardwaru příliš neprofituje, takže jim chybí grafická vylepšení, nastavení zorného pole či podpora až 120 snímků za vteřinu. Hráči tak žehrají, že hry vypadají v podstatě stejně jako v éře PlayStationu 3, přičemž jedinou větší novinkou je přidání čerstvého seznamu trofejí.

zdroj: Archiv

Zároveň nejde o úplně levnou záležitost, jelikož obě hry se standardně prodávají za 999 korun, přičemž k tomu ještě lze zakoupit sezónní propustku za 824 korun. Pokud nicméně máte aktivované předplatné PlayStation Plus, do 6. srpna ušetříte 50 % za základní hru a 67 % za dodatky.

Je ale třeba dodat, že i při standardní ceně jsou hry na PlayStationu levnější než na Xboxu, na něm se základní hry z roku 2010, respektive 2012 v digitálním obchodě prodávají dokonce za 1 099 korun. Season pass nicméně stojí v obou stájích stejně.

Smarty.cz
Tagy:
akční studená válka FPS
Zdroje:
Activision, Insider Gaming
Hry:
Call of Duty: Black Ops Call of Duty: Black Ops 2
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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