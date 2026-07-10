Vyšly porty prvních dvou dílů Black Ops na PS5 a PS4

Call of Duty: Black Ops a Call of Duty: Black Ops 2 konečně dostalo porty na PlayStation 4, potažmo PlayStation 5. Znamená to, že se hry vrátily do digitálního obchodu, což je v podstatě jediná novinka, která se her týká.
Jak se totiž ukázalo, ani jeden z dílů z výkonu novějšího hardwaru příliš neprofituje, takže jim chybí grafická vylepšení, nastavení zorného pole či podpora až 120 snímků za vteřinu. Hráči tak žehrají, že hry vypadají v podstatě stejně jako v éře PlayStationu 3, přičemž jedinou větší novinkou je přidání čerstvého seznamu trofejí.
Zároveň nejde o úplně levnou záležitost, jelikož obě hry se standardně prodávají za 999 korun, přičemž k tomu ještě lze zakoupit sezónní propustku za 824 korun. Pokud nicméně máte aktivované předplatné PlayStation Plus, do 6. srpna ušetříte 50 % za základní hru a 67 % za dodatky.
Je ale třeba dodat, že i při standardní ceně jsou hry na PlayStationu levnější než na Xboxu, na něm se základní hry z roku 2010, respektive 2012 v digitálním obchodě prodávají dokonce za 1 099 korun. Season pass nicméně stojí v obou stájích stejně.