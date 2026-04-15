Vydání klasické trilogie Gothic na konzole má už svá data vydání

Vydání klasických a kultovních dílů RPG série Gothic na konzole už má datum vydání. Na PlayStatinu a Xboxu Series X/S se dočkáme, trochu bizarně v několikaměsíčních rozestupech. První díl Gothic Classic vyjde 28. července, Gothic II Complete Classic 29. září a nakonec Gothic 3 Classic až 24. listopadu. Všechny hry budou navíc s českými titulky.
Jako poděkování fanouškům THQ Nordic přidává k předobjednávkám Gothicu 1 Remake také první díl Gothicu Classic bez přidané hodnoty. Hru si navíc můžete zahrát hned v momentě, kdy si remake předobjednáte. Gothic 1 Remake pak vychází 5. června.