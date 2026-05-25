Výborné RPG Tainted Grail slaví první výročí bonusovým obsahem
25. 5. 2026 13:58 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Čas pádí raketovou rychlostí a povedené artušovské RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon oslavilo rok od vydání plné verze. Příležitost, během níž se studio trochu ohlédlo za vývojem, ale hlavně do hry uvedlo bezplatný bonusový balíček s dalším obsahem.

Můžete díky němu prozkoumat další herní styly skrze nový luk a magickou hůlku. Také se ošatíte novou druidovskou zbrojí a čtyřmi dalšími sety. Narozeniny vysloveně oslavíte s tematickým úkolem, kde vzdáte hold stvořiteli. A milovníky rybaření potěší nový obchodník a unikátní výbava.

Jak už se stalo zvykem, DLC doprovází záplata s několika opravami. Upravila statistiky pro Sanguine Sting, kdy vás dokončení dungeonu Lancelot odmění možností vyvolání tohoto rytíře, a opravila problémy se vstupem do rozšíření Sanctuary of Sarras. Dále se pracuje na optimalizaci, vyřešilo se pár problematických questů a zapracovalo se i na uživatelském rozhraní.

Awaken Realms se navíc pyšní několika statistikami, v jejichž čele stojí uživatelské recenze. Na Steamu má Tainted Grail: The Fall of Avalon krásných 31 605 hodnocení, z kterých 88 % zvedá palec nahoru. Na PlayStationu 5 najdete 8 500 recenzí a hodnocení 4,3 z 5, zatímco nejhůře si titul vede na Xboxu, kde najdete 1 400 recenzí s průměrem 4,1 z 5. Celkově se prodalo 1,3 milionu kopií a 300 tisíc kusů zmíněného rozšíření.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
