Výborné RPG Tainted Grail slaví první výročí bonusovým obsahem

Čas pádí raketovou rychlostí a povedené artušovské RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon oslavilo rok od vydání plné verze. Příležitost, během níž se studio trochu ohlédlo za vývojem, ale hlavně do hry uvedlo bezplatný bonusový balíček s dalším obsahem.
Můžete díky němu prozkoumat další herní styly skrze nový luk a magickou hůlku. Také se ošatíte novou druidovskou zbrojí a čtyřmi dalšími sety. Narozeniny vysloveně oslavíte s tematickým úkolem, kde vzdáte hold stvořiteli. A milovníky rybaření potěší nový obchodník a unikátní výbava.
Jak už se stalo zvykem, DLC doprovází záplata s několika opravami. Upravila statistiky pro Sanguine Sting, kdy vás dokončení dungeonu Lancelot odmění možností vyvolání tohoto rytíře, a opravila problémy se vstupem do rozšíření Sanctuary of Sarras. Dále se pracuje na optimalizaci, vyřešilo se pár problematických questů a zapracovalo se i na uživatelském rozhraní.
Awaken Realms se navíc pyšní několika statistikami, v jejichž čele stojí uživatelské recenze. Na Steamu má Tainted Grail: The Fall of Avalon krásných 31 605 hodnocení, z kterých 88 % zvedá palec nahoru. Na PlayStationu 5 najdete 8 500 recenzí a hodnocení 4,3 z 5, zatímco nejhůře si titul vede na Xboxu, kde najdete 1 400 recenzí s průměrem 4,1 z 5. Celkově se prodalo 1,3 milionu kopií a 300 tisíc kusů zmíněného rozšíření.