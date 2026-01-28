Vlčí stopou do zákulisí Zaklínače 3: Kniha o vývoji vynikajícího RPG vyjde v češtině
zdroj: Xzone

Vlčí stopou do zákulisí Zaklínače 3: Kniha o vývoji vynikajícího RPG vyjde v češtině

PlayStation 4 PC Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

28. 1. 2026 12:30 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Na podzim dorazí na tuzemský trh kniha Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon, která nabídne podrobný reportážní pohled do zákulisí vývoje jednoho z nejvlivnějších RPG minulé dekády. Autor Zbigniew Jankowski vychází z desítek hodin rozhovorů s vývojáři a vývojářkami z CD Projektu RED, s nimiž se vrací do období 2011–2015, aby zmapoval cestu hry od prvních konceptů až po její finální podobu. 

Reigns: The Witcher - Odhalení
Novinky
Hrát Zaklínače jako Tinder? Geralt se v Reigns: The Witcher vrací k řemeslu

České vydání připravuje Xzone jako druhý svazek edice Příběhy za obrazovkou, o lokalizaci se stará studio Context Heroes. Překlad má na svědomí Stanislav Komárek, dlouholetý překladatel původních zaklínačských knih. Vlčí stopou podrobně rozebírá pamětihodné momenty jako příběhovou linku o Krvavém Baronovi nebo bitvu o Kaer Morhen, stejně jako tvůrčí rozhodnutí za strukturou celé hry, nejednoznačnými volbami, tvorbou postav nebo příšer. Kniha vyjde na podzim 2026, k českým čtenářům se tak dostane dříve než anglická verze. Svůj svazek si už teď můžete předobjednat exkluzivně na Xzone za 499 Kč.

Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon zdroj: Xzone

Smarty.cz
Tagy:
kniha fantasy RPG Zaklínač (série) zaklínač 3 Xzone
Zdroje:
Xzone
Hry:
Zaklínač 3: Divoký hon
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer

Nejnovější články