Vlčí stopou do zákulisí Zaklínače 3: Kniha o vývoji vynikajícího RPG vyjde v češtině

Na podzim dorazí na tuzemský trh kniha Vlčí stopou – Historie vzniku hry Zaklínač 3: Divoký hon, která nabídne podrobný reportážní pohled do zákulisí vývoje jednoho z nejvlivnějších RPG minulé dekády. Autor Zbigniew Jankowski vychází z desítek hodin rozhovorů s vývojáři a vývojářkami z CD Projektu RED, s nimiž se vrací do období 2011–2015, aby zmapoval cestu hry od prvních konceptů až po její finální podobu.
České vydání připravuje Xzone jako druhý svazek edice Příběhy za obrazovkou, o lokalizaci se stará studio Context Heroes. Překlad má na svědomí Stanislav Komárek, dlouholetý překladatel původních zaklínačských knih. Vlčí stopou podrobně rozebírá pamětihodné momenty jako příběhovou linku o Krvavém Baronovi nebo bitvu o Kaer Morhen, stejně jako tvůrčí rozhodnutí za strukturou celé hry, nejednoznačnými volbami, tvorbou postav nebo příšer. Kniha vyjde na podzim 2026, k českým čtenářům se tak dostane dříve než anglická verze. Svůj svazek si už teď můžete předobjednat exkluzivně na Xzone za 499 Kč.