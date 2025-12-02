Víc modrého ježka na stříbrném plátně. Paramount chystá Ježka Sonica 4 i tajemnou odbočku

Produkční společnost Paramount Pictures potvrdila, že pracuje na dalším filmu ze světa Sonica, který však nebude přímým pokračováním dřívějších dílů. Zatím nepojmenovaný snímek má do kin dorazit 22. prosince 2028 a podle všeho půjde o samostatný spin-off. Ještě předtím se v kinech dočkáme Ježka Sonica 4, který premiéru chystá na 19. března 2027. Studio zatím tají, na jakou postavu či herní lokaci se chystaný film zaměří tentokrát.
Předchozí tři díly přitom na stříbrném plátně oslavily obrovský úspěch, jejich tržby dohromady překročily miliardu dolarů. Ježek Sonic 3, který Paramount uvedl loni v prosinci, je s celosvětovými tržbami těsně pod hranicí půl miliardy dolarů třetím nejvýdělečnějším filmem na motivy her vůbec. Všechny tři režíroval Jeff Fowler, v hlavních rolích se v nich objevují Ben Schwartz jako hlas Sonica a Jim Carrey coby Dr. Robotnik, který nedávno naznačil, že by se nebránil návratu při dalším pokračování.
Sega navíc na oblíbeném modrém ježkovi vydělává miliardy i mimo kina, jen příjmy z merchandisingu do kasy každoročně přinášejí téměř miliardu dolarů.