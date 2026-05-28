Veteráni série Forza Horizon odhalí novou závodní hru
28. 5. 2026 12:32 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Maverick Games je přes tři roky staré studio založené veterány série Forza Horizon. Zkušený tým už před nějakou dobou oznámil, že pracuje na velké závodní hře s otevřeným světem a příběhem, jež původně vznikala ve spolupráci s Amazonem. Ten ale kvůli restrukturalizaci od projektu odešel a tým pokračuje s novým vydavatelem, s nímž se zjevně pomalu blíží klíčovému momentu.

Na oficiálním youtubovém kanálu společnosti běží živé video, které zachycuje Fiat Multipla, u něhož se občas objeví zvláštní osoby. Uvnitř auta nicméně probíhá odpočet, který končí 2. června ve 12:00. Právě v tu dobu má dojít k představení jejich několik let chystaného projektu s prvními informacemi a ukázkou.

O samotné hře zatím mnoho nevíme, nicméně se dá něco odvodit z předešlých náznaků. Slibují se detailní vozy včetně Porsche 911 Turbo, přičemž zamířit by se mohlo do oblasti Francouzské riviéry.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
