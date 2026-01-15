Vesmírný sandbox od tvůrců Prison Architect opouští betu. The Last Starship má datum vydání

Studio Introversion Software, známé díky strategiím Prison Architect nebo Defcon, po třech letech v předběžném přístupu konečně plnohodnotně vydá svou 2D stavitelskou záležitost The Last Starship. Vydání verze 1.0 je naplánované na 3. února 2026 na Steamu a doprovází ho nový trailer. Vývojáři zároveň potvrzují, že tím podpora hry nekončí, ba naopak, s dalšími aktualizacemi a rozšiřováním sandboxového vesmíru se počítá v průběhu letošního roku i později.
The Last Starship vás pověří budováním a správou vlastní vesmírné lodi. Začínáte s prázdným trupem, který postupně rozšiřujete podle svých představ, od pohonu a podpory života až po štíty nebo mezihvězdné skoky. Čekají vás procedurálně generované mise, těžba asteroidů, záchranné operace i střety s piráty, ale také management posádky, zdrojů či dronů. Díky podpoře Steam Workshopu můžete navíc své výtvory sdílet se zbytkem komunity. Hru je už nyní možné zakoupit na Steamu, Humble Store a GOG.