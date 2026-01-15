zdroj: Introversion Software

PC

Vesmírný sandbox od tvůrců Prison Architect opouští betu. The Last Starship má datum vydání

15. 1. 2026 12:30 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Studio Introversion Software, známé díky strategiím Prison Architect nebo Defcon, po třech letech v předběžném přístupu konečně plnohodnotně vydá svou 2D stavitelskou záležitost The Last Starship. Vydání verze 1.0 je naplánované na 3. února 2026 na Steamu a doprovází ho nový trailer. Vývojáři zároveň potvrzují, že tím podpora hry nekončí, ba naopak, s dalšími aktualizacemi a rozšiřováním sandboxového vesmíru se počítá v průběhu letošního roku i později. 

The Last Starship vás pověří budováním a správou vlastní vesmírné lodi. Začínáte s prázdným trupem, který postupně rozšiřujete podle svých představ, od pohonu a podpory života až po štíty nebo mezihvězdné skoky. Čekají vás procedurálně generované mise, těžba asteroidů, záchranné operace i střety s piráty, ale také management posádky, zdrojů či dronů. Díky podpoře Steam Workshopu můžete navíc své výtvory sdílet se zbytkem komunity. Hru je už nyní možné zakoupit na Steamu, Humble Store a GOG.

strategie sci-fi 2D
Introversion Software
The Last Starship
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Nejnovější články