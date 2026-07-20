Vedoucí vývoje extrakční akce Marathon odešel z Bungie
zdroj: Bungie

Vedoucí vývoje extrakční akce Marathon odešel z Bungie

PC PlayStation 5 Xbox Series

20. 7. 2026 15:11 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Bungie není v dobré pozici. Konec Destiny 2 a nedostatečný úspěch Marathonu spustil velké propouštění a budoucnost studia je přinejlepším nejistá. Faktem nicméně je, že se studio bude muset obejít bez Joea Zieglera, který v něm strávil tři a půl roku a vedl vývoj extrakční akce.

Ziegler na sociálních sítích oznámil, že pátek byl jeho posledním dnem v týmu, přičemž jeho pozici přebírá Del Chafe III podpořený kreativní ředitelkou Julii Nardin. Oba podle něho prokázali schopnost vést a jsou připravení hru dovést do zářných zítřků.

„Chystám se pustit do něčeho nového, někde jinde, brzy vám dám vědět, kam a o co jde. Chtěl bych vám všem z celého srdce poděkovat za podporu, kterou jste poskytli mně i Marathonu při naší náročné misi přinést na vaše obrazovky temné přežívání ve vesmíru,“ loučí se Ziegler.

U sci-fi střílečky teprve uvidíme, jak dlouho ještě bude fungovat. Počty hráčů nadále padají, avšak studio má prý velké plány, jak ovečky do Skořápek nahnat zpátky. Například 21. července vyjde PvE režim Vault Breaker. Půjde o limitovanou událost, kterou ale s příchodem třetí sezóny nahradí plnohodnotný kooperativní režim.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
Bungie, X
Hry:
Marathon
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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