Vedoucí vývoje extrakční akce Marathon odešel z Bungie

Bungie není v dobré pozici. Konec Destiny 2 a nedostatečný úspěch Marathonu spustil velké propouštění a budoucnost studia je přinejlepším nejistá. Faktem nicméně je, že se studio bude muset obejít bez Joea Zieglera, který v něm strávil tři a půl roku a vedl vývoj extrakční akce.
Ziegler na sociálních sítích oznámil, že pátek byl jeho posledním dnem v týmu, přičemž jeho pozici přebírá Del Chafe III podpořený kreativní ředitelkou Julii Nardin. Oba podle něho prokázali schopnost vést a jsou připravení hru dovést do zářných zítřků.
Hey everyone I've got a bit of an announcement to make. Today, Friday 7/17, will be my last day at Bungie and I'll be passing the torch of Game Director to the very capable and amazing hands of Del Chafe III, who will guide the game forward alongside the Creative Director Julia…— Ziegler (@Ziegler_Dev) July 17, 2026
„Chystám se pustit do něčeho nového, někde jinde, brzy vám dám vědět, kam a o co jde. Chtěl bych vám všem z celého srdce poděkovat za podporu, kterou jste poskytli mně i Marathonu při naší náročné misi přinést na vaše obrazovky temné přežívání ve vesmíru,“ loučí se Ziegler.
U sci-fi střílečky teprve uvidíme, jak dlouho ještě bude fungovat. Počty hráčů nadále padají, avšak studio má prý velké plány, jak ovečky do Skořápek nahnat zpátky. Například 21. července vyjde PvE režim Vault Breaker. Půjde o limitovanou událost, kterou ale s příchodem třetí sezóny nahradí plnohodnotný kooperativní režim.