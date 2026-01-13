ve World of Warships vyplouvají na moře nové evropské bitevní lodě
ve World of Warships vyplouvají na moře nové evropské bitevní lodě

13. 1. 2026 11:49 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Řada nových panevropských bitevních lodí kotví v předběžném přístupu ve World of Warships, francouzská ponorka Surcouf se může proplížit do přístavů v rámci nejnovější události Salvage for Victory a nový kapitán vytvořený ve spolupráci s YouTuberem martincitopants je připraven tropit neplechu na širém moři.

Hráči mají možnost vyzkoušet si sedm zcela nových plavidel: Yavuz Sultan Selim, Tegetthoff, Laudon, Chios, Enigheten, Gustav den Store a Thor. Každá z lodí je vyzbrojena torpédy s dlouhým dosahem, která způsobují ničivé poškození škálující se pouze podle úrovně. Na bitevní lodě mají nadstandardně dobré maskování, které tuto výzbroj skvěle doplňuje, a od V. úrovně je k dispozici časově omezený spotřební doplněk Nouzový výkon motoru umožňující rychlé přeskupení. Od VIII. úrovně je navíc dostupný i spotřební doplněk Přehledový radar, který pomůže odhalit záludné protivníky.

Nový Event Pass tyto přírůstky oslavuje a nabízí tradiční dvě postupové linie plné odměn – tentokrát včetně kamufláží, dvou nových evropských lodí a kontejnerů kolekce „Honor, Integrity, Virtue“. Tato šedesátidílná kolekce je tematicky zaměřena na viceadmirála Královského australského námořnictva Sira Johna Augustina Collinse a hráči, kteří kolekci dokončí, získají Collinse – prvního jedinečného kapitána
Commonwealthu ve hře s unikátními talenty a vylepšenými schopnostmi.

Mimo herní svět World of Warships zároveň spouští projekt Naval Museum Atlas Calendar 2026 – nový kulturně-historický projekt ve spolupráci s 12 renomovanými americkými námořními muzei, jehož základem je sběratelský nástěnný kalendář doplněný sérií bezplatných bojových misí.

online akční válečná válečné hry
Wargaming
World of Warships
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
