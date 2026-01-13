ve World of Warships vyplouvají na moře nové evropské bitevní lodě

Řada nových panevropských bitevních lodí kotví v předběžném přístupu ve World of Warships, francouzská ponorka Surcouf se může proplížit do přístavů v rámci nejnovější události Salvage for Victory a nový kapitán vytvořený ve spolupráci s YouTuberem martincitopants je připraven tropit neplechu na širém moři.
Hráči mají možnost vyzkoušet si sedm zcela nových plavidel: Yavuz Sultan Selim, Tegetthoff, Laudon, Chios, Enigheten, Gustav den Store a Thor. Každá z lodí je vyzbrojena torpédy s dlouhým dosahem, která způsobují ničivé poškození škálující se pouze podle úrovně. Na bitevní lodě mají nadstandardně dobré maskování, které tuto výzbroj skvěle doplňuje, a od V. úrovně je k dispozici časově omezený spotřební doplněk Nouzový výkon motoru umožňující rychlé přeskupení. Od VIII. úrovně je navíc dostupný i spotřební doplněk Přehledový radar, který pomůže odhalit záludné protivníky.
Nový Event Pass tyto přírůstky oslavuje a nabízí tradiční dvě postupové linie plné odměn – tentokrát včetně kamufláží, dvou nových evropských lodí a kontejnerů kolekce „Honor, Integrity, Virtue“. Tato šedesátidílná kolekce je tematicky zaměřena na viceadmirála Královského australského námořnictva Sira Johna Augustina Collinse a hráči, kteří kolekci dokončí, získají Collinse – prvního jedinečného kapitána
Commonwealthu ve hře s unikátními talenty a vylepšenými schopnostmi.
Mimo herní svět World of Warships zároveň spouští projekt Naval Museum Atlas Calendar 2026 – nový kulturně-historický projekt ve spolupráci s 12 renomovanými americkými námořními muzei, jehož základem je sběratelský nástěnný kalendář doplněný sérií bezplatných bojových misí.