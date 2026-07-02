Ve World of Tanks: Heat startuje sezóna Lost Eden. Do tanků míří mistryně šalby a klamu

Taktická tanková akce World of Tanks: Heat včera zahájila svou první sezónu s názvem Lost Eden, která free-to-play titul rozšířila o novou mapu, dvojici tanků, novou agentku a čerstvý battle pass. Veškerý nový obsah je dostupný na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S a podle Wargamingu otevírá další kapitolu alternativní válečné éry, kde hrají klíčovou roli rychlejší souboje a výrazně asymetrické schopnosti postav.
Hlavní novinkou sezóny je agentka Flair třídy Marksman, která sází na tichém postupu a klamání nepřátel. Její schopnosti ji tak dokážou skrýt před zaměřovacími systémy nebo vytvořit ovladatelný klon vozidla pro matení soupeřů i přípravu léček. Klamstva pak doplňují dva nové tanky řady Leopard, které dokážou předstírat zničení či se aktivně maskovat. Bojiště se pak přesouvá na mapu New Eden, pouštní oblast s ruinami zemědělského megaprojektu a kontrastujícími otevřenými dunami se stísněnými průmyslovými zónami, která má nabídnout jak příležitost k ostřelování, tak k přestřelkám v sevřených oblastech.