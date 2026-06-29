Vampire Crawlers zlepšují karetní život a nastiňují budoucnost svého dungeonu

Turbo karetka Vampire Crawlers je dalším návykovým hitem studia poncle, při vydání měl ovšem řadu aspektů nominovaných na zlepšení a tým na nich tak postupně pracuje. S aktuálním patchem na verzi 1.5 se zaměřil především na uživatelský komfort.
Karty tak konečně můžete třídit, hru kdykoliv vypnout a vylepšení v klenotnictví jsou přehlednější, stejně jako náhled do vašeho balíčku. Největší novinku nicméně představuje nekonečný režim, který aktivujete s novou relikvií. Představuje novou výzvu pro vytrvalé i otrlé, jelikož je v něm deaktivovaný právě zmíněný klenotník.
Společně s aktualizací studio ukázalo mapu obsahu pro letošní rok. Tvůrci ví, že se brzy stanete dosti mocnými, proto se zaměří na tvorbu nových výzev, aby průchod hrou trval slibovaných 20 až 30 hodin. Těšit se tak můžete na nové karty, drahokamy, postavy a prostředí. V příštím roce na to navážou astrální schody, což je pravděpodobně označení nového režimu postupných výzev.