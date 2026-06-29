Vampire Crawlers zlepšují karetní život a nastiňují budoucnost svého dungeonu
zdroj: poncle

Vampire Crawlers zlepšují karetní život a nastiňují budoucnost svého dungeonu

Android PC Switch iOS PlayStation 5 iPadOS Xbox Series Switch 2

29. 6. 2026 11:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Turbo karetka Vampire Crawlers je dalším návykovým hitem studia poncle, při vydání měl ovšem řadu aspektů nominovaných na zlepšení a tým na nich tak postupně pracuje. S aktuálním patchem na verzi 1.5 se zaměřil především na uživatelský komfort.

Karty tak konečně můžete třídit, hru kdykoliv vypnout a vylepšení v klenotnictví jsou přehlednější, stejně jako náhled do vašeho balíčku. Největší novinku nicméně představuje nekonečný režim, který aktivujete s novou relikvií. Představuje novou výzvu pro vytrvalé i otrlé, jelikož je v něm deaktivovaný právě zmíněný klenotník.

Vampire Crawlers – Roadmap 2026 zdroj: poncle

Společně s aktualizací studio ukázalo mapu obsahu pro letošní rok. Tvůrci ví, že se brzy stanete dosti mocnými, proto se zaměří na tvorbu nových výzev, aby průchod hrou trval slibovaných 20 až 30 hodin. Těšit se tak můžete na nové karty, drahokamy, postavy a prostředí. V příštím roce na to navážou astrální schody, což je pravděpodobně označení nového režimu postupných výzev.

Smarty.cz
Tagy:
karetní deckbuilding
Zdroje:
poncle
Hry:
Vampire Crawlers
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Grand Theft Auto VI – Obal a předobjednávky
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
Assassin's Creed Shadows - Black Tides
The Planet Crafter – vydání na konzole
The Planet Crafter – vydání na konzole
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Hellraiser: Revival – Datum vydání
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Resonance: A Plague Tale Legacy - Prodloužený trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Stalker 2: Cost of Hope - Mezi povinností a svobodou - příběhový trailer
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Fable - Záběry z hraní - Prožijte neobyčejný život
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Star Trek: Shadow Frontier - Oznámení
Songs of Conquest – Yulan
Songs of Conquest – Yulan
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Duskbloods – Teaser a oznámení serverového testu
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Oznámení remaku
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
Vampire: The Masquerade – Eternal Whispers - Oznámení
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
The Blood of Dawnwalker - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Trailer ze Summer Game Festu
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Cronos: Lazarus - Odhalení příběhového DLC
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Resonance: A Plague Legacy - Datum vydání | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Senua - Oznámení | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026
Clockwork Revolution - The Heist | XBOX Games Showcase 2026

Nejnovější články