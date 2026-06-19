Valve upřesňuje časová okna rezervací pro jejich ovladač

Řada PCčkářů to čekala a i přes vyšší cenovku se nový Steam Controller rychle vyprodal. Aktuální zájemci jsou tak na čekací listině, kde doufají, že fronta nepotrvá dlouho. Abyste ale nekupovali vysloveného zajíce v pytli, Valve se rozhodl přijít s podrobnějšími informacemi ohledně odhadované dostupnosti.
Jakmile tak na vás přijde řada v rezervačním systému, u dokončení nákupu uvidíte, do jakého z časových období spadáte. Konkrétně jde o limit do září, do prosince a následně až rok 2027. Jestliže jste objednávku už vytvořili, navštivte stránku ovladače, kde byste měli vidět, kdy se na svůj ovladač můžete těšit. Pokud svou rezervaci vytvoříte až nyní, automaticky se kusu hardwaru dočkáte až v příštím roce.
Valve tak jenom potvrzuje svou dominanci na poli osobních počítačů, kdy zájem o gamepad nakonec předčil i jejich očekávání. Výroba pokračuje i nadále, avšak firma není schopná v rozumném čase nasytit všechny strávníky, přestože řada hráčů kritizuje cenu a v některých ohledech i zpracování.