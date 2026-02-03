Valheim slaví 5 let v early accessu milým updatem s novinkami

Valheim slaví pět let v předběžném přístupu a vývojáři z Iron Gate výročí berou po svém. Místo velkých slibů nebo roadmap přišel nenápadný, ale mile laděný výroční update, který přidává pár drobností pro radost, jednu novou zbraň, lepší výkon na Steam Decku a také… cukroví.
Valheim vyšel v early accessu před pěti lety a tehdy zněla otázka jasně: proč hrát další survival, když tu už je Minecraft, Ark nebo Rust? Odpověď se ukázala rychle. Chytře vyladěné systémy přežití a stavění, které nebyly zbytečně neohrabané, a silné vikingské téma udělaly z Valheimu fenomén. Ne náhodou šlo o jednu z nejlépe hodnocených her roku 2021.
Výroční záplata nese označení Patch 0.221.10 a je spíš oslavou než zásadním zásahem do hratelnosti. Hráči dostanou slavnostní klobouk, novou zbraň v podobě tzv. Early Axes, což je dvojice starobylých seker, a také nový pokrm Frosted Sweetbread. Přibylo také nové kruhové emote menu. Kromě toho update přináší nové účesy a dvě nové dekorativní girlandy na stavění.
Vedle kosmetiky a drobných radostí se ale myslí i na technickou stránku. Update obsahuje úpravy enginu a řadu optimalizací. Nejvýraznější změna potěší majitele Steam Decku, kde nyní Performance režim dosahuje stabilních 60 snímků za sekundu, hra běží v nativním rozlišení zařízení a zároveň má nižší spotřebu baterie.