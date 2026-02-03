Valheim slaví 5 let v early accessu milým updatem s novinkami
zdroj: Iron Gate Studio

Valheim slaví 5 let v early accessu milým updatem s novinkami

PC Xbox Series

3. 2. 2026 10:34 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Valheim slaví pět let v předběžném přístupu a vývojáři z Iron Gate výročí berou po svém. Místo velkých slibů nebo roadmap přišel nenápadný, ale mile laděný výroční update, který přidává pár drobností pro radost, jednu novou zbraň, lepší výkon na Steam Decku a také… cukroví.

Valheim vyšel v early accessu před pěti lety a tehdy zněla otázka jasně: proč hrát další survival, když tu už je Minecraft, Ark nebo Rust? Odpověď se ukázala rychle. Chytře vyladěné systémy přežití a stavění, které nebyly zbytečně neohrabané, a silné vikingské téma udělaly z Valheimu fenomén. Ne náhodou šlo o jednu z nejlépe hodnocených her roku 2021.

Valheim
Dojmy z hraní
Dohrál jsem Valheim. A sypu si popel na hlavu

Výroční záplata nese označení Patch 0.221.10 a je spíš oslavou než zásadním zásahem do hratelnosti. Hráči dostanou slavnostní klobouk, novou zbraň v podobě tzv. Early Axes, což je dvojice starobylých seker, a také nový pokrm Frosted Sweetbread.  Přibylo také nové kruhové emote menu. Kromě toho update přináší nové účesy a dvě nové dekorativní girlandy na stavění.

Vedle kosmetiky a drobných radostí se ale myslí i na technickou stránku. Update obsahuje úpravy enginu a řadu optimalizací. Nejvýraznější změna potěší majitele Steam Decku, kde nyní Performance režim dosahuje stabilních 60 snímků za sekundu, hra běží v nativním rozlišení zařízení a zároveň má nižší spotřebu baterie.

Smarty.cz
Tagy:
survival kooperace vikingové otevřený svět crafting
Zdroje:
Iron Gate Studio
Hry:
Valheim
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark

Nejnovější články