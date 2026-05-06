Válečná strategie R.U.S.E. se vrátila na Steam

I když R.U.S.E. v roce 2010 nebylo tak skvělým titulem, jak si někteří stratégové přáli, nabídl zajímavý pohled na bojiště i svěží myšlenky (dobová recenze). Kvůli tomu se časem kolem hry vytvořila věrná základna fanoušků, za což mohla i její dlouhodobá nedostupnost v běžných obchodech. To se ale konečně mění.
Studiu Eugen Systems se podařilo konečně vyřešit distribuční machinace a získali hru zpět do svého katalogu, díky čemuž ji včera vydali na Steamu. Někoho možná trochu zaskočí vyšší cenovka ve výši 29,99 eur, což se ale tým snaží ospravedlnit přidáním několika málo zlepšení.
Pokud jste tedy hru dříve vlastnili, přístup vám nadále zůstane, přičemž zdarma dostanete i všechny následná DLC. Hra je taktéž rovnou obohacená o řadu technických updatů, ale hlavně se řádně ozkoušela a bez problémů běží na handheldu Steam Deck. Proto si v kampani či jednom z několika různých režimů zabojujete i na cestách.