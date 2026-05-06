Válečná strategie R.U.S.E. se vrátila na Steam
zdroj: tisková zpráva

Válečná strategie R.U.S.E. se vrátila na Steam

PC PlayStation 3 Xbox 360

6. 5. 2026 13:39 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

I když R.U.S.E. v roce 2010 nebylo tak skvělým titulem, jak si někteří stratégové přáli, nabídl zajímavý pohled na bojiště i svěží myšlenky (dobová recenze). Kvůli tomu se časem kolem hry vytvořila věrná základna fanoušků, za což mohla i její dlouhodobá nedostupnost v běžných obchodech. To se ale konečně mění.

Studiu Eugen Systems se podařilo konečně vyřešit distribuční machinace a získali hru zpět do svého katalogu, díky čemuž ji včera vydali na Steamu. Někoho možná trochu zaskočí vyšší cenovka ve výši 29,99 eur, což se ale tým snaží ospravedlnit přidáním několika málo zlepšení.

R.U.S.E.
R.U.S.E.
R.U.S.E.
Galerie

Pokud jste tedy hru dříve vlastnili, přístup vám nadále zůstane, přičemž zdarma dostanete i všechny následná DLC. Hra je taktéž rovnou obohacená o řadu technických updatů, ale hlavně se řádně ozkoušela a bez problémů běží na handheldu Steam Deck. Proto si v kampani či jednom z několika různých režimů zabojujete i na cestách.

Smarty.cz
Zdroje:
Eugen Systems
Hry:
R.U.S.E.
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer

Nejnovější články