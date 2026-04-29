V Marathonu si teď můžete zahrát Cryo Archive jednou týdně zdarma

Extrakční střílečka Marathon dál ladí svůj progres i ekonomiku. Tentokrát potěší hlavně hráče, kteří nechtějí riskovat drahou výbavu. Nejnovější update totiž mění jeden z nejlepších startovacích balíků na pravidelnou bezplatnou odměnu.
Pokud jste chtěli zavítat do obtížné lokace Cryo Archive, museli jste mít vybavení v hodnotě alespoň 5000 kreditů. Hra vás bezplatným balíkem Cryo Archive Sponsored Kit obdařila jednou při postupu na vyšší úroveň, pak nechala vybavování do akce ve vašich rukách. To se ale mění v patchi 1.0.6.2, protože si Sponsored Kit můžete zdarma vyzvednout každý týden, což výrazně snižuje riziko při náročnějších výpravách.
Balík obsahuje solidní kombinaci zbraní a léčiv, takže dokáže výrazně zvýšit šance na přežití. Obzvlášť pokud běžně hrajete opatrně s levnějším loadoutem. Kromě této změny přináší update hlavně menší úpravy kvality života, opravy chyb a drobné balancování, například u brokovnice WSTR.