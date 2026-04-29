V Marathonu si teď můžete zahrát Cryo Archive jednou týdně zdarma
zdroj: Bungie

V Marathonu si teď můžete zahrát Cryo Archive jednou týdně zdarma

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 4. 2026 11:42 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Extrakční střílečka Marathon dál ladí svůj progres i ekonomiku. Tentokrát potěší hlavně hráče, kteří nechtějí riskovat drahou výbavu. Nejnovější update totiž mění jeden z nejlepších startovacích balíků na pravidelnou bezplatnou odměnu.

Marathon
Recenze
Marathon – recenze extrakční střílečky od Bungie

Pokud jste chtěli zavítat do obtížné lokace Cryo Archive, museli jste mít vybavení v hodnotě alespoň 5000 kreditů. Hra vás bezplatným balíkem Cryo Archive Sponsored Kit obdařila jednou při postupu na vyšší úroveň, pak nechala vybavování do akce ve vašich rukách. To se ale mění v patchi 1.0.6.2, protože si Sponsored Kit můžete zdarma vyzvednout každý týden, což výrazně snižuje riziko při náročnějších výpravách.

Balík obsahuje solidní kombinaci zbraní a léčiv, takže dokáže výrazně zvýšit šance na přežití. Obzvlášť pokud běžně hrajete opatrně s levnějším loadoutem. Kromě této změny přináší update hlavně menší úpravy kvality života, opravy chyb a drobné balancování, například u brokovnice WSTR.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi střílečka reboot pvp
Zdroje:
Bungie
Hry:
Marathon
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání

Nejnovější články