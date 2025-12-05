V Dawn of War IV se o planetu Kronus utkají nejen Orkové s Blood Ravens
5. 12. 2025 10:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Příběh ve Warhammeru 40,000: Dawn of War IV určitě nebude jedním z hlavních důvodů, proč na pokračování realtimových bitev fanoušci čekají. Přesto je třeba válčení dát alespoň nějaký rámec, který znovu obstará zpustošená planeta Kronus.

Jak se tvrdí v nové, působivé ukázce, na její povrch se po delší době vrátili Blood Ravens (Krvaví havrani), aby ji vyrvali ze špinavých rukou Orků. Jenomže nejsou jediní, kdo o ni má zájem. Kněží z frakce Adeptus Mechanicus zde hledají prastaré znalosti, aby probudili prastaré Nekrony. Dobrou zprávou ale je, že lidstvu nakonec dorazí na pomoc i Temní andělé.

Kampaň vás provede hned několika misemi, které vás nechají vyzkoušet hraní za všechny zmíněné strany. A díky technologickému pokroku nejen v nich zažijete největší bitvy, jaké série dosud nabídla.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV od King Art Games vyjde v roce 2026 na PC. Už při vydání bude dostupný ve službě Game Pass.

Nejnovější články