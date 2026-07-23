V Brně se o víkend sejdou fanoušci World of Warcraft, vstup na WoWcon CZ/SK je zdarma

Největší setkání české a slovenské komunity World of Warcraft se vrací do Brna. Osmý ročník festivalu WoWCon CZ/SK se pořádá už tuto sobotu 25. července od 14 hodin v areálu TeePee Brno u Brněnské přehrady. Pořadatelé letos cílí až na 1000 návštěvníků. Vstup je zdarma. Festival se koná pod záštitou a s podporou Blizzard Entertainment.
Jádrem festivalu je celodenní hra, do které se může zapojit každý návštěvník. U vstupu si vybere frakci — Alianci, nebo Hordu — zaregistruje svůj herní nick a vyráží plnit questy. Za úkoly, soutěže i útratu sbírá „čest“ a zlaťáky, které večer roztočí v závěrečné aukční síni: dražit se budou ceny, herní předměty, merch a produkty partnerů festivalu.
Letošní ročník přinese hned několik novinek. Poprvé se otevře Artist Alley — ulička ilustrátorů, řemeslníků a nezávislých tvůrců, jejichž tvorba se točí kolem fantasy, gamingu, cosplaye a světa Warcraftu. Na hlavní stage kromě pódiového programu zazní i živý koncert Sukuba Ensemble.
Novinkou je i mobilní aplikace, která vměstná celý festival do kapsy: harmonogram, mapu areálu, přehled vystupujících a partnerů i seznam questů, do kterých se dá rovnou zapojit. Rozšíří se i gastronomická část. Vedle širší nabídky jídla a pití čeká na návštěvníky degustace tematických drinků namíchaných podle receptů z oficiální kuchařky World of Warcraft.