zdroj: ArenaNet

PC PlayStation 5

Ústřední melodie Guild Wars 3 zůstává věrná pohádkové náladě

31. 7. 2026 10:44 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Od vydání MMO Guild Wars 3 nás ještě dělí docela slušné množství času, jelikož beta odstartuje až na podzim příštího roku. ArenaNet ale pomalu začíná budovat očekávání. Dělá to ovšem trochu atypicky, protože po pár střípcích informací představuje rovnou ústřední melodii hry.

Postaral se o ní Kazuma Džinnouči, jehož tóny můžete slýchat například ve Star Wars Outlaws, ale také v Halo 4. Tým kolem něho chtěl pro třetí díl známé onlinovky vytvořit unikátní atmosféru, která vykreslí emoce nové éry Tyrie. Zároveň ale ctí odkaz předchozích dílů, proto šikovně zůstávají u vznosné snovosti.

zdroj: ArenaNet

Pokud patříte k fanouškům série, je vám jasné, proč společnost na hudbu dává takový důraz. Je neodmyslitelnou součástí celého zážitku a například skladba Fear Not This Night se v podstatě stala hymnou celého světa. Základy jsou tedy vystavěné dobře, teď jen doručit slíbenou evoluci žánru i ve zbytku hry.

Smarty.cz
Tagy:
MMORPG guild wars
Zdroje:
ArenaNet
Hry:
Guild Wars 3
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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