Úspěch pro Team Cherry. Silksong prodal přes 7 milionů kopií



16. 12. 2025 11:14 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Hollow Knight: Silksong od zářijového vydání prodal ve více než sedm milionů kopií. V číslech není započítány hráči, kteří hru zkusili přes Xbox Game Pass.

Na Silksong se čekalo dlouhých šest let. Od oznámení v roce 2019 se z něj stal jeden z nejvyhlíženějších indie titulů vůbec, a když konečně dorazil na PC i konzole, nápor hráčů byl tak velký, že některé digitální obchody měly co dělat, aby to ustály. Teď už je jasné proč, zájem byl obrovský a nepolevil ani měsíce po vydání.

Team Cherry v oficiálním vyjádření přiznali, že takový úspěch nečekalo. A podpora hry tím zdaleka nekončí. Team Cherry potvrdilo první velké rozšíření s názvem Sea of Sorrow, které vyjde příští rok a bude dostupné zdarma. Námořně laděný update přinese nové lokace, bossy, nástroje i další herní výzvy, které mají svět Silksongu ještě výrazně rozšířit.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
