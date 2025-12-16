Úspěch pro Team Cherry. Silksong prodal přes 7 milionů kopií

Hollow Knight: Silksong od zářijového vydání prodal ve více než sedm milionů kopií. V číslech není započítány hráči, kteří hru zkusili přes Xbox Game Pass.
Na Silksong se čekalo dlouhých šest let. Od oznámení v roce 2019 se z něj stal jeden z nejvyhlíženějších indie titulů vůbec, a když konečně dorazil na PC i konzole, nápor hráčů byl tak velký, že některé digitální obchody měly co dělat, aby to ustály. Teď už je jasné proč, zájem byl obrovský a nepolevil ani měsíce po vydání.
Team Cherry v oficiálním vyjádření přiznali, že takový úspěch nečekalo. A podpora hry tím zdaleka nekončí. Team Cherry potvrdilo první velké rozšíření s názvem Sea of Sorrow, které vyjde příští rok a bude dostupné zdarma. Námořně laděný update přinese nové lokace, bossy, nástroje i další herní výzvy, které mají svět Silksongu ještě výrazně rozšířit.