Únorová nabídka PlayStation Plus Extra unikla před zítřejším State of Play

Ještě než Sony stihne cokoliv oficiálně oznámit na chystaném State of Play, internet už tradičně ví své. Podle informací protřelého leakera Billbil-kuna z Dealabs mají předplatitelé PlayStation Plus Extra v únoru dostat trojici titulů: Spider-Man 2 (PS5), Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5) a Neva (PS5/PS4).
Největším tahákem je bez debat tři roky Spider-Man 2, který propojil Petera Parkera a Milese Moralese v akční komiksové jízdě. Zaujme ale i melancholická Neva od tvůrců Gris, která vypráví příběh mladé Alby a jejího pouta s majestátním vlkem. Pokud se únik potvrdí, půjde o poměrně silný měsíc, snad tedy s výjimkou závodního titulu, který u nás předloni v recenzi schytal pořádně drsnou kritiku. Oficiální oznámení můžete čekat brzy, pravděpodobně už během samotného State of Play.