Únorová nabídka PlayStation Plus Extra unikla před zítřejším State of Play

11. 2. 2026 14:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Ještě než Sony stihne cokoliv oficiálně oznámit na chystaném State of Play, internet už tradičně ví své. Podle informací protřelého leakera Billbil-kuna z Dealabs mají předplatitelé PlayStation Plus Extra v únoru dostat trojici titulů: Spider-Man 2 (PS5), Test Drive Unlimited Solar Crown (PS5) a Neva (PS5/PS4).

Největším tahákem je bez debat tři roky Spider-Man 2, který propojil Petera Parkera a Milese Moralese v akční komiksové jízdě. Zaujme ale i melancholická Neva od tvůrců Gris, která vypráví příběh mladé Alby a jejího pouta s majestátním vlkem. Pokud se únik potvrdí, půjde o poměrně silný měsíc, snad tedy s výjimkou závodního titulu, který u nás předloni v recenzi schytal pořádně drsnou kritiku. Oficiální oznámení můžete čekat brzy, pravděpodobně už během samotného State of Play.

