Unikly informace o vylepšené edici Rayman Origins

Zvěsti se pomalu potvrzují. Po oficiálním oznámení a vydání Rayman: 30th Anniversary Edition nakonec bude zjevně něco pravdy i na šprochu o návratu modernějších 2D dílů. V Xbox Store se totiž na chvíli objevil popis a obrázky z Rayman Origins: Enhanced Edition.
Úniku si jako první všimlo Nintendo Everything, přičemž detaily hovořily o definitivním zážitku ve 4K, se 60 FPS a s moderními vylepšeními pro kvalitnější skákání, přičemž doporučená cenovka činila úsměvných 1 999,99 amerických dolarů. Jinak vás čeká přes 60 úrovní, zábavné hopsání, nádherný vizuál a několik zapamatovatelných soubojů s bossy za přítomnosti lokální kooperace až pro 4 lidi.
Vzhledem ke kreslené podobě je jisté, že nelze čekat velké změny, spíše jen takové „přiostření“. Paradoxní ovšem je, že něco podobného se stalo i Rayman: 30th Anniversary Edition. Ta se také před oficiálním odhalení nechtěně objevila na internetu, v tomto případě v databázi australské ratingové komise, a od té doby se stala veřejným tajemstvím.