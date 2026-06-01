Unikly informace o vylepšené edici Rayman Origins
zdroj: tisková zpráva

1. 6. 2026 11:12 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Zvěsti se pomalu potvrzují. Po oficiálním oznámení a vydání Rayman: 30th Anniversary Edition nakonec bude zjevně něco pravdy i na šprochu o návratu modernějších 2D dílů. V Xbox Store se totiž na chvíli objevil popis a obrázky z Rayman Origins: Enhanced Edition.

Úniku si jako první všimlo Nintendo Everything, přičemž detaily hovořily o definitivním zážitku ve 4K, se 60 FPS a s moderními vylepšeními pro kvalitnější skákání, přičemž doporučená cenovka činila úsměvných 1 999,99 amerických dolarů. Jinak vás čeká přes 60 úrovní, zábavné hopsání, nádherný vizuál a několik zapamatovatelných soubojů s bossy za přítomnosti lokální kooperace až pro 4 lidi.

Vzhledem ke kreslené podobě je jisté, že nelze čekat velké změny, spíše jen takové „přiostření“. Paradoxní ovšem je, že něco podobného se stalo i Rayman: 30th Anniversary Edition. Ta se také před oficiálním odhalení nechtěně objevila na internetu, v tomto případě v databázi australské ratingové komise, a od té doby se stala veřejným tajemstvím.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
