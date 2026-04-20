Uniklo logo a potenciální podoba Linka z chystané filmové adaptace The Legend of Zelda
zdroj: Nintendo

Uniklo logo a potenciální podoba Linka z chystané filmové adaptace The Legend of Zelda

Nintendo 64 Wii U Switch Switch 2

20. 4. 2026 14:56 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Hraná filmová adaptace série The Legend of Zelda nedávno zakončila natáčení na Novém Zélandu, což mimo jiné znamená, že nastalo ideální období pro další úniky. Kameraman Gyula Pados tak třeba údajně zveřejnil obrázek klapky, která se použila při natáčení.

Zajímavá je především proto, že ukazuje koncept vzhledu Linka, tedy jedné ze dvou hlavních postav. Hrdina Hyrule nese relativně tradiční podobu ze starších her (třeba Ocarina of Time), kde má zelenou tuniku, čepici, ikonický meč a štít. Vzhledem k tomu, že na prvních oficiálních fotkách nic z vyjmenovaného neměl, je pravděpodobné, že část filmového příběhu bude pojednávat o tom, jak se k těmto artefaktům dostal.

The Legend of Zelda klapka zdroj: GlobalBoxOffice
The Legend of Zelda Logo zdroj: GlobalBoxOffice

Mezitím člen kaskadérského týmu nasdílel pravděpodobně fotku židle, kde je zřetelně vidět logo připravovaného snímku. To pokračuje v nastolené tradici se stylizovaným velkým Z, které protíná zmíněný meč, zatímco dole raší květina. Internet už mezitím diskutuje o tom, že silueta připomíná květinu Silent Princess, která je přímo spojovaná s titulní princeznou a má představovat její boj i vývoj. Nicméně má prominentní roli až v nových hrách, což by znamenalo, že si filmaři půjčovali atributy napříč historií série.

Ať to bude jakkoliv, na výsledek si ještě nějaký čas počkáme. Film The Legend of Zelda si premiéru odbude skoro přesně za rok, v kinech se objeví 6. května 2027.

Smarty.cz
Tagy:
filmy filmová adaptace akční fantasy RPG adventura logická otevřený svět Zelda akční adventura
Zdroje:
Gyula Pados
Hry:
The Legend of Zelda: Ocarina of Time The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Nejnovější články