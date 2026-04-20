Uniklo logo a potenciální podoba Linka z chystané filmové adaptace The Legend of Zelda

Hraná filmová adaptace série The Legend of Zelda nedávno zakončila natáčení na Novém Zélandu, což mimo jiné znamená, že nastalo ideální období pro další úniky. Kameraman Gyula Pados tak třeba údajně zveřejnil obrázek klapky, která se použila při natáčení.
Zajímavá je především proto, že ukazuje koncept vzhledu Linka, tedy jedné ze dvou hlavních postav. Hrdina Hyrule nese relativně tradiční podobu ze starších her (třeba Ocarina of Time), kde má zelenou tuniku, čepici, ikonický meč a štít. Vzhledem k tomu, že na prvních oficiálních fotkách nic z vyjmenovaného neměl, je pravděpodobné, že část filmového příběhu bude pojednávat o tom, jak se k těmto artefaktům dostal.
Mezitím člen kaskadérského týmu nasdílel pravděpodobně fotku židle, kde je zřetelně vidět logo připravovaného snímku. To pokračuje v nastolené tradici se stylizovaným velkým Z, které protíná zmíněný meč, zatímco dole raší květina. Internet už mezitím diskutuje o tom, že silueta připomíná květinu Silent Princess, která je přímo spojovaná s titulní princeznou a má představovat její boj i vývoj. Nicméně má prominentní roli až v nových hrách, což by znamenalo, že si filmaři půjčovali atributy napříč historií série.
Ať to bude jakkoliv, na výsledek si ještě nějaký čas počkáme. Film The Legend of Zelda si premiéru odbude skoro přesně za rok, v kinech se objeví 6. května 2027.