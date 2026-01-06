Unikla údajná podoba nových Simíků
PlayStation 4 PC MAC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

6. 1. 2026 7:41 | Aktuality | autor: Ondřej Partl

Nad budoucností The Sims se aktuálně vznáší velký otazník. EA už několikrát řeklo, že se zaměřuje na čtyřku a filmovou adaptaci. Přesto v zákulisí kolují zvěstí o záhadném Projektu X, který by měl být nástupcem oblíbené simulace života, čemuž teď přidává nový obrázek.

Někdo jej zaslal do e-mailové schránky oficiální Sims komunity. Zobrazuje čtyři různorodé postavy, které by mohly být první ukázkou toho, jak asi vypadají Simíci v nové hře. Oproti předchůdci působí detailněji, přestože se více než na Simíky podobají postavám z Fortnite.

The Sims – Project X zdroj: SimsCommunity

Samozřejmě platí, že jde o neoficiální obrázek, který mohl kdokoliv vytvořit a vydávat ho za nové The Sims. Navíc, pokud by se ukázal jako oficiální, stále může jít pouze o koncept a finální podoba může být odlišná. Nakonec si tak stejně musíme počkat na případné oficiální oznámení od EA.

EA the sims 4 simulátor života
SimsCommunity
The Sims 4
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
