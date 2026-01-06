Unikla údajná podoba nových Simíků

Nad budoucností The Sims se aktuálně vznáší velký otazník. EA už několikrát řeklo, že se zaměřuje na čtyřku a filmovou adaptaci. Přesto v zákulisí kolují zvěstí o záhadném Projektu X, který by měl být nástupcem oblíbené simulace života, čemuž teď přidává nový obrázek.
Někdo jej zaslal do e-mailové schránky oficiální Sims komunity. Zobrazuje čtyři různorodé postavy, které by mohly být první ukázkou toho, jak asi vypadají Simíci v nové hře. Oproti předchůdci působí detailněji, přestože se více než na Simíky podobají postavám z Fortnite.
Samozřejmě platí, že jde o neoficiální obrázek, který mohl kdokoliv vytvořit a vydávat ho za nové The Sims. Navíc, pokud by se ukázal jako oficiální, stále může jít pouze o koncept a finální podoba může být odlišná. Nakonec si tak stejně musíme počkat na případné oficiální oznámení od EA.